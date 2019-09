El Govern comença a distribuir als ramaders les bales d'alfals de la campanya d'ajuda contra la sequera

Publicado 5/9/2019 17:56:08 CET

A Menorca arribaran 700 tones d'alfals en bala, i a Mallorca, 150

PALMA DE MALLORCA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació ja ha començat a distribuir entre els ramaders les primeres quatre plataformes de bales d'alfals per a bestiar boví de Menorca, en el marc de la campanya d'ajuda contra la sequera.

Així ho ha anunciat aquest dijous la Conselleria en una nota de premsa en la qual apunta que la previsió és que la setmana vinent arribin a les explotacions de Mallorca.

Es distribuiran 700 tones d'alfals en bala a Menorca i a Mallorca arribaran 150 tones. La Conselleria fa la distribució a través del Servei de Millora Agrària i Pesquera (Semilla).

Des de la Conselleria han recordat que Semilla va oferir el passat mes de maig una ajuda especial per a la sequera destinada a aliment per a bestiar, per un total d'un milió d'euros. No obstant això, les ofertes que es van presentar al concurs no cobrien la totalitat de la demanda per l'escassetat general d'alfals, també a la Península. La Conselleria ha realitzat diverses gestions i preveu que en les pròximes setmanes es pugui cobrir la demanda, tant d'alfals en bala com granulada.

Per cobrir el total de la demanda, s'ha fet una pròrroga del contracte anterior per insuficiència d'oferta, i, d'aquesta manera, els terminis d'entrega s'escurcen a la meitat.

L'alfals granulat és un aliment principalment destinat a bestiar oví i porcí. En total, s'han rebut 198 sol·licituds de menjar per a boví, 526 per a oví i 19 per a porcí.

D'altra banda, la Conselleria ha avançat que treballa en un pla d'actuació sobre l'aigua, l'agricultura i la ramaderia des de la perspectiva del canvi climàtic, "per reduir el seu impacte al màxim possible". Per a això es crearà un grup de treball encarregat d'avaluar les necessitats del sector, la disponibilitat d'aigua, la situació d'infraestructures de regadiu -tant disponibles com a previstes- i les previsions de futur.