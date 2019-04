El Govern destina 9,5 milions a potenciar l'autoconsum amb ajudes a empreses, particulars i administracions locals

Publicado 10/4/2019 17:30:34 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha destacat aquest dimecres, en l'última reunió del Consell Assessor de l'Energia de Balears d'aquesta legislatura, que el Govern destinarà 9,5 milions d'euros a potenciar l'autoconsum amb ajudes a empreses, particulars i administracions locals.

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, Pons ha subratllat que "el sector energètic de la regió viu un moment de canvis molt importants i que "la transició energètica comença a caminar amb peu ferm a Balears".

Durant la reunió, el conseller i el director general d'Energia, Ferran Rosa, han donat a conèixer les últimes dades que en matèria d'ajudes per a l'autoconsum i la instal·lació de renovables s'han atorgat a les Illes, com una prova de la implicació conjunta dels sectors públics i privats en l'avanç de la transició energètica.

Pons ha destacat que les ajudes s'han multiplicat per 14 i ha ressaltat que el decret estatal sobre autoconsum es traduirà, sens dubte, en un "importantíssim augment de les renovables a les Illes".

Pel que fa a les ajudes a empreses i particulars, el conseller ha explicat que l'última convocatòria va finalitzar el passat 29 de març i que la previsió inicial de destinar 1,8 milions s'ha ampliat amb 1 milió més.

Pons ha recordat que el 2016 es van destinar 200.000 euros i que el salt fort es va produir el 2017, amb 600.000 euros i el 2018, amb un total d'1,5 milions. El 2019, la quantia d'aquestes ajudes puja a 2,8 milions.

L'evolució en el nombre de sol·licituds també ha estat exponencial; 76 i 59 en 2015 i 2016, 142 en 2017, 273 el 2018 i almenys 820 aquest any. Solament en un any s'ha triplicat el nombre de sol·licituds.

La majoria de les ajudes (60%) són de particulars que, si bé rebien una quantia menor, han augmentat significativament l'interès.

Per illes es reparteixen amb un 69% de Mallorca, un 24% de Menorca, un 6% d'Eivissa i un 1% de Formentera.

Respecte de les ajudes per empreses, suposen el 40% del total concedit i, per illes, es distribueixen amb un 70% de Mallorca, un 14% de Menorca, un altre 14% d'Eivissa i un 2% de Formentera Així, en ajudes a empreses i particulars, s'ha passat de 200.000 euros el 2016 a 2,8 milions en 2019, la qual cosa suma un total de 5,5 milions d'euros.

Si a aquestes ajudes se sumen les dirigides a les administracions locals -que han rebut un total de 4 milions d'euros-, els fons destinats a fomentar l'autoconsum sumen 9, 5 milions d'euros.

El conseller ha assegurat que per avançar en renovables, "és imprescindible sumar a l'autoconsum producció de parcs fotovoltaics". Així, ha recordat que el Govern central va donar la setmana passada un "impuls important" a la transició energètica en aprovar un contingent d'ajudes a la inversió en renovables de 40 milions d'euros exclusivament per a Balears, que permetran implantar uns 250MW de potència solar a les Illes.

"Amb això esperem poder aconseguir el 10% de renovables en totes les Illes i un 20% en el cas de Menorca. És un primer pas i una primera línia d'ajudes per a les renovables i han de venir més", ha recordat.

DECRET D'AUTOCONSUM

En relació al Reial decret 244/2019, el conseller ha indicat que serà "un instrument per avançar en l'autoconsum". Entre les millores que suposa, cal destacar la diversificació de l'autoconsum i la implantació d'un mecanisme simplificat de compensació d'excedents, entre uns altres.

Fins al moment, si l'auto consumidor volia obtenir una compensació per aquesta energia que s'injecta a la xarxa, s'havia de constituir jurídicament com a productor d'energia, realitzant els tràmits i declaracions fiscals que la llei exigeix. Amb el Reial decret, la distribuïdora d'energia haurà de compensar a l'usuari per l'energia excedentaria en cada factura mensual.

El Reial decret redueix els tràmits per l'auto consumidor a una única gestió: notificar la instal·lació d'una planta de producció elèctrica en la seva corresponent comunitat autònoma.