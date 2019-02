El Govern explicarà aquest dijous els mecanismes de control dels preus del transport marítim i aeri entre illes

Publicado 18/2/2019 18:24:10 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Febr. (EUROPA PRESS) -

El Govern explicarà aquest dijous els mecanismes que usa per controlar els preus del transport marítim i aeri entre illes, després que s'hagi aprovat aquesta iniciativa en una comissió parlamentària, després de la petició del diputat del grup mixt, Salvador Aguilera.

Durant la seva intervenció, Aguilera va manifestar que va realitzar aquesta petició d'urgència fa tres mesos però que no ha estat fins ara quan se li ha atès. "El president del Parlament ha deixat passar tres mesos ja que no ha convocat la comissió", va criticar.

Sobre l'assumpte en concret, Aguilera va dir que va fer aquesta petició després de publicar-se un informe de la UIB que "posava en relleu que es multiplicava fins a quatre vegades el transport marítim de mercaderies" i després de conèixer un estudi d'una important agència de viatges que, tal com va explicar el diputat, denunciava "l'augment de preus important en els vols de les illes".

En el torn de fixació de posicions, el seu antic company de partit, el diputat de Podem, Carlos Saura, va votar en contra que es realitzi aquesta compareixença del conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, perquè considera que "qui la demana (Aguilera) no té legitimitat" per fer-ho.

Per la seva banda, el diputat de MÉS per Menorca, Josep Castells, també es va manifestar en contra d'aquesta iniciativa: "Les compareixences han de demanar-se per tractar temes singulars de forma urgent, no per demanar per tòpics de la política balear". "Aquesta compareixença es podria resoldre per una pregunta per escrit, que és una mica més àgil i no entorpeix l'activitat parlamentària", va dir.

Per la seva banda, el diputat del PSIB, Damià Borràs, va mostrar el seu vot a favor perquè "sempre diem que sí". "És l'únic argument raonable", va manifestar el socialista que va qüestionar la "representativitat democràtica" d'Aguilera. Des de MÉS per Mallorca també van votar a favor sense pronunciar-se sobre aquest tema. El PP es va abstenir i tampoc va valorar el fons de la qüestió.

D'aquesta manera, la comissió parlamentària va aprovar que Pons expliqui els mecanismes del Govern per controlar els preus del transport marítim i aeri entre illes per sis vots a favor (Mixt-Aguilera, MÉS per Mallorca i Socialista), tres en contra (Podem i MÉS per Menorca) i tres abstencions (Popular).