El Govern i ISBA destinaran 40 milions d'euros a ajudes a empreses de Balears durant l'any 2019

Publicado 23/1/2019 13:43:17 CET

L'any 2018 es van avalar 566 empreses per un import de 50 milions d'euros

PALMA DE MALLORCA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern i l'entitat financera sense ànim de lucre ISBA destinaran 40 milions d'euros en ajudes al foment de l'activitat empresarial durant l'any 2019 a Balears, amb el que es preveu la creació de 624 llocs de treballs gràcies al finançament de 440 projectes diferents.

Segons ha anunciat en una roda de premsa aquest dimecres la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, aquesta línia de finançament és una línia "consolidada i suposa una gran ajuda a la petita empresa". A més, ha explicat, al 2018 es van avalar 566 empreses per un import de 50 milions d'euros, que es van traduïr en un total de 600 llocs de treball.

En aquest sentit, la consellera ha explicat que el 2018 es van realitzar un total de 434 operacions d'aval a pimes i emprenedors i que el sector més demandat va ser el de serveis, seguit del de comerç minorista i el de transport. Aquestes dades suposen un augment del 24 per cent respecte a l'any 2017.

Respecte al repartiment per illes, l'any 2018, un total de 41 milions d'euros van ser destinats a pimes de Mallorca, la qual cosa suposa un 82 per cent del pressupost total, mentre que 5,6 milions d'euros van ser destinats a projectes empresarials de Menorca --el que suposa un 11 per cent del total--. Finalment, un total de 3,5 milions d'euros van ser destinats a pimes d'Eivissa i Formentera, el que suposa un 7 per cent del total.

El president d'ISBA, Eduardo Soriano, ha explicat que l'operació mitjana l'any passat va ser de 88.339 euros i que es pot destacar la inversió tecnològica -- un 11,52 per cent enfront del 7 per cent de l'any anterior--.

D'altra banda, Soriano ha volgut destacar el "fort increment" d'operacions en el sector industrial, ja que van representar un 19,54 per cent de les operacions. Aquesta circumstància, ha explicat, es deu al llançament d'una línia de 10 milions d'euros que va llançar la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, a través de l'Institut d'Innovació Empresarial (IDI) i l'entitat ISBA.

El sector serveis va representar un 17,41 per cent de les operacions mentre que el comerç minorista i de construcció van suposar un 11,5 del total invertit.

Finalment, pel que fa als emprenedors, durant el 2018 es van formalitzar 135 avals per un import de 12,5 milions d'euros, que representen un 14 per cent de creixement respecte a 2017.