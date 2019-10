El Govern presenta una campanya contra la violència masclista "en llenguatge juvenil" centrada en la prevenció

Publicado 30/9/2019 13:59:14 CET

Costa ha argumentat que "molts estudis evidencien que els hàbits masclistes estan arrelats en l'adolescència"

El Govern ha presentat aquest dilluns una campanya contra la violència masclista de cara al proper 25 de novembre, Dia mundial contra aquest tipus de violència, i que està dirigida als joves i adolescents de Balears amb "una fórmula i un llenguatge" adequat per a aquest tipus de públic i centrada en "la prevenció de comportaments masclistes".

Així ho ha explicat la consellera de Presidència, Cultura i Igualtat, Pilar Costa, en roda de premsa i ha argumentat que "molts estudis evidencien que els hàbits masclistes estan arrelats en l'adolescència" i que, a més, "les estadístiques sobre delictes de naturalesa sexual posen de manifest que les agressions a menors a les Illes s'han incrementat en un 20 per cent els primers mesos de 2019". "Tot allò que prevenim és el que ens estalviarem en un futur", ha dit Costa.

En aquest sentit, el director general de Comunicació del Govern, Álvaro Gil, ha explicat que la campanya --que inclou vídeos i falques-- es difondrà en televisió, xarxes socials, mitjans digitals i en la ràdio, i cerca "denunciar les lletres de 'reggaeton', la idea d'amor 'Disney, la gelosia i les relacions que poden acabar sent tòxiques, entre altres".

Més concretament, ha informat que el contingut creatiu de la campanya ho ha creat el mateix equip de comunicació de l'Executiu autonòmic, si bé el cost de difusió d'aquesta ascendeix a un total de 300.000 euros.

"TRANSVERSALITAT ENTRE CONSELLERIES"

D'altra banda, Costa ha afegit que estan treballant en la prevenció "de forma transversal" entre Conselleries i, especialment, amb la d'Educació, Universitat i Investigació, que ha permès desenvolupar la coeducació i dur a terme accions en instituts i escoles per introduir la qüestió.

"Oferim tècniques i eines als joves, utilitzant els seus codis i llenguatges, perquè puguin detectar conductes nocives que, de cap manera, poden normalitzar-se", ha dit Costa, afegint que, en general, l'objectiu del Govern, és "posar a l'abast de totes les institucions un missatge unificat de prevenció".

En aquest sentit, la directora de l'Institut Balear de la Dona (IBdona), Maria Duran, ha afegit que la Conselleria de Medi ambient, Agricultura i Pesca, ha impulsat també una "formació preventiva per a les dones del món rural" i, així mateix, també s'ha obert una campanya de subvencions entre els Ajuntaments de contractació per a persones tècniques per "coordinar respostes a aquesta violència i desenvolupar campanyes".

Així mateix, Durán ha recordat que el Govern també va acordar personar-se en els casos de violències masclistes i, de moment, ja han estat deu en els quals ha intervingut l'Executiu.

Respecte a la tasca de l'IBdona, Duran ha explicat que l'objectiu de l'Institut és "ajudar la dona que d'alguna manera se sent indefensa" en aquest aspecte i que, per a això, ofereixen un servei de 24 hores d'atenció telefònica i un servei d'acompanyament personalitzat que, en 2019, ha rebut 1.741 trucades i 162 atencions, respectivament.