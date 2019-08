Un grup inversor ofereix 25 milions per la compra del tren de Sóller

Publicado 14/8/2019 14:53:38 CET

Tren de Sóller. - FERROCARRIL DE SÓLLER - Archivo

PALMA DE MALLORCA, 14 Ag. (EUROPA PRESS) -

Un grup d'inversors ha presentat una oferta per comprar el 100 per cent de les accions del Ferrocarril de Sóller, per un valor total de 25 milions d'euros.

Segons han informat aquest dimecres en un comunicat, l'oferta estarà en vigor fins al proper dia 6 de setembre i està condicionada al fet que els inversors puguin adquirir, almenys, més del 50 per cent de les accions de Ferrocarril de Sóller S.A.

La proposta preveu "incrementar i millorar" l'activitat del tren i del tramvia, a més "d'activar la compra online dels passatges i incrementar i adaptar les freqüències dels trajectes a la demanda actual".

Segons han afirmat, un altre dels objectius de la proposta és fomentar un major ús de la instal·lació per part dels mallorquins, especialment, fora de la temporada turística.

L'oferta de compra ofereix 147 euros per acció. Cal recordar que es tracta d'un preu superior a l'ofert en les últimes compravendes, quan cada acció tenia un preu de 45 euros.

El grup inversor prefereix mantenir l'anonimat mentre no es produeixi el desenllaç de l'operació, però ha transcendit que es tracta d'un grup d'empresaris espanyols amb "una forta vinculació amb Mallorca".