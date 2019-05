Irene de Andrés, Erola Arcalís, Patricia Mato Mora i Stella Rahola Matutes exposen 'Paisatges Essencials' a JustLX

Publicado 16/5/2019 16:49:35 CET

La Conselleria de Cultura, a través de l'Institut d'Estudis Balears (IEB), participa en la Fira Internacional d'Art Contemporani JustLX Lisboa, amb l'exposició col·lectiva 'Paisatges essencials', integrada per les obres de quatre artistes balears, Erola Arcalís, Irene de Andrés, Patricia Mato Mora i Stella Rahola Matutes.

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, l'exposició es pot veure en el stand de l'IEB en la fira, organitzada per Art Fairs i centrada en l'art contemporani emergent i el descobriment de galeries i artistes.

El projecte expositiu, comisariat per Carolina Lio i que el passat mes de març ja es va poder veure en JustMAD, a Madrid, va ser seleccionat entre 16 propostes presentades en la convocatòria oberta que el IEB i els organitzadors de les fires JustMAD i JustLX van convocar a aquest efecte.

Les quatre artistes que integren l'exposició van néixer o van créixer a Balears, a pesar que ara viuen i treballen en altres llocs.

L'obra de totes elles denota un interès comú pel paisatge, fet que es deu segurament al marcat caràcter distintiu de les illes, el qual ha influït en el seu acompliment artístic i ha modelat una actitud poètica i crítica cap al paisatge.

En 'Paisatges essencials' les quatre artistes usen un llenguatge mínim, essencial, encara que altament evocatiu, que en la seva combinació resulta en una síntesi extrema del paisatge: una al·lusió més que una declaració, una sensació del mateix més que la seva representació.

El treball d'Irene de Andrés (Eivissa, 1986) està fortament lligat al fet que va néixer i va créixer en una de les destinacions turístiques més desitjats per a aquells que cerquen sol, platja i festa.

Erola Arcalís (Menorca, 1986) utilitza el text poètic i el lirisme de la imatge en blanc i negre per crear narracions fictícies. La seva pràctica combina l'abstracció del paisatge natural i els objectes improvisats de bodegó.

Patricia Mato Mora (Mallorca, 1989) és una artista, dissenyadora i educadora que actualment està explorant les capacitats espacials, arquitectòniques i narratives de la ceràmica, i està interessada en la possibilitat dels espais com a vehicles per a la narració i imaginació col·lectives.

Stella Rahola Matutes (Barcelona, 1980). La seva especialitat en arquitectura influeix en la seva obra en la qual hi ha interès cap al paisatge i la seva representació. En les seves escultures, hi ha una gran varietat de materials més propis de l'arquitectura que de la mateixa escultura, com el vidre o el formigó.