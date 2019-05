Jordi Fernández, nou delegat d'Europa Press de Catalunya

Publicado 30/5/2019 12:26:53 CET

BARCELONA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Jordi Fernández Moreno (Barcelona, 1972) ha estat nomenat delegat d'Europa Press de Catalunya, en substitució d'Anna Cristeto, que ocupava el càrrec des del setembre del 2011.

Fernández es va incorporar el 1997 a Europa Press, on va treballar en diverses seccions, i es va convertir en redactor en cap el juliol del 2007, quan el periodista Joan Corbera es va convertir en delegat.

El nou delegat es va iniciar en el periodisme sent becari de l'agència de notícies i com a col·laborador de diversos mitjans, com la revista 'El Temps', i actualment col·labora en publicacions del Gran Teatre del Liceu.

És llicenciat en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i en Història per la Universitat de Barcelona (UB), i ha estat professor de Periodisme a la Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) i a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC).

Anna Cristeto, fins ara delegada de l'agència, serà la nova directora d''El Periódico de Catalunya'.