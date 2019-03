La Junta Electoral autoritza el Debat de Política General de Consell de Mallorca

Publicado 22/3/2019 13:32:13 CET

El PI havia denunciat la celebració de l'acte per infringir la Llei Electoral General

PALMA DE MALLORCA, 22 Març (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Provincial de Balears ha autoritzat aquest divendres el Debat de Política General de Consell de Mallorca, previst per als dies 27 i 28 d'aquest mes, malgrat la denúncia del PI, que havia sol·licitat la prohibició de l'acte davant de l'òrgan autonòmic per considerar que infringia l'art.50 de la Llei de Règim Electoral General.

Segons l'escrit de la Junta Electoral Provincial, el Debat de Política General del Consell Insular de Mallorca "no queda obstaculitzat per l'art.50 de la Llei Electoral" atès que l'acte no comporta únicament l'al·lusió a les realitzacions i assoliments obtinguts sinó que "genera la discussió dels mateixos".

A més, la Junta expressa que el debat s'emmarca "en un context de resposta crítica de les diferents formacions polítiques".

Finalment, l'organisme provincial conclou que la "celebració de l'acte no lesiona la neutralitat dels poders públics, ni minva l'efectivitat del sufragi igualitari en l'elecció dels representants parlamentaris".