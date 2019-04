Publicado 27/4/2019 11:11:16 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Palma celebrarà aquest dissabte el 'Dia Sapiens 2019', una jornada organitzada juntament amb la revista 'Sàpiens' que cerca "descobrir el patrimoni de Palma a través de visites guiades, rutes, conferències, taules rodones i tallers per a petits i grans".

En el marc d'aquesta iniciativa, totes les activitats seran gratuïtes, com les visites al Castell de Bellver, al Museu de Mallorca o a Can Balaguer, així com una 'jam session' a l'antiga presó de Palma.

A més, Cort ha editat una guia i un documental sobre Can Balaguer, "nous materials didàctics que permeten tancar la museització iniciada fa dos anys amb la reobertura de la casa".

El regidor de Cultura, Llorenç Carrió, va explicar aquesta setmana que la 'diada' permetrà "donar a conèixer i apropar la ciutadania la història de Palma d'una manera lúdica". Es tracta d'una festa anual" per "compartir la història, el patrimoni i la cultura d'una ciutat", va afirmar la directora de 'Sàpiens', Clàudia Pujol.