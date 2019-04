Les empreses d'inserció de Balears facturen més de dos milions d'euros el 2018

Publicado 16/4/2019 14:28:49 CET

Solament el 14 per cent de la facturació correspon a subvencions públiques

Les empreses d'inserció de Balears Deixalles Serveis Ambientals, Deixalles Inserció i Triatge, Triam de Tot, Eines x Inserció, Mestral Inserció i Medi Ambient i Projecte Home Balears Inserció han facturat un total de 2.265.463 euros el 2018, segons la memòria social publicada aquest dimarts per la Xarxa d'Economia Alternativa i Solidària (REAS) de Balears.

Segons han informat REAS Balears en un comunicat, només el 14 per cent de la facturació correspon a subvencions públiques. A més, fins a 58 persones en risc d'exclusió social han estat contractades amb contractes d'inserció.

De l'estudi també es desprèn que el 60 per cent de les persones que han finalitzat el seu contracte d'inserció s'han inserit al mercat laboral.

Per això, des de REAS asseguren que el retorn econòmic per a les administracions via imposts (IRPF i Seguretat Social) i estalvi per a la contractació per persones que rebien la Renda Mínima d'Inserció ha estat de 427.756 euros, xifra superior a les subvencions rebudes.

Finalment, des de REAS han volgut recordar que les empreses d'inserció, regulades per la llei 44/2007, són "una eina útil en favor de la inserció de persones en situació de dificultat i amb la seva activitat econòmica contribueixen a la cohesió social".