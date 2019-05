Les pernoctacions en apartaments turístics de Balears cauen un 19% al març i se situen en 57.315

Publicado 7/5/2019 10:11:58 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Maig (EUROPA PRESS) -

Les pernoctacions a apartaments turístics van descendir un 19,12 per cent al març a Balears i es van situar en 57.315 enfront de les 70.865 del mateix mes de 2018, segons les dades difoses aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Les pernoctacions dels residents en apartaments turístics van arribar a les 7.462 al març, mentre que les d'estrangers van aglutinar 49.853 pernoctacions.

En total, les Illes van registrar 9.682 viatgers en apartaments turístics, 2.463 residents a Espanya i els 7.218 restants estrangers.

L'estada mitjana va ser de 5,92 dies, per sobre de la mitjana nacional (5,77 dies). Les places estimades a Balears van ser 5.446, en 1.573 apartaments. El grau d'ocupació per places va ser de 33,93 per cent, mentre que per apartaments va ser del 58,58 per cent.