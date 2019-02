Les pernoctacions hoteleres cauen un 17,3% interanual a Balears al gener

Publicado 22/2/2019 11:17:27 CET

Aquest any varen estar oberts nou establiments menys que el gener de 2018

PALMA DE MALLORCA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Les pernoctacions hoteleres han baixat un 17,36% a Balears durant el primer mes de 2019 respecte a gener de l'any anterior, segons l'enquesta de Conjuntura Turística Hotelera publicada aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

En concret, a Balears es van registrar 184.654 pernoctacions el gener de 2019 enfront de les 223.454 de fa un any. El nombre de viatgers també va baixar, un 8,64%, en passar de 65.301 a 59.657 visitants.

Cal assenyalar que aquest any han estat oberts nou establiments menys que el gener de 2018 (fins als 123 hotels), si bé el grau d'ocupació de les places disponibles (18.307 places) també ha estat inferior i se situa en el 32,4%. L'estada mitjana es va escurçar fins als 3,1 dies.

Igualment, hi ha unes 1.700 habitacions menys que fa un any (8.895 en 2019) i el grau d'ocupació per habitacions baixa al voltant de dos punts fins a situar-se en el 42,39%.

La xifra de personal ocupat als establiments hotelers de Balears també va baixar, un 14,6%, fins als 3.129 treballadors.

LA MAJORIA DE PERNOCTACIONS SÓN DE TURISME INTERIOR

La majoria de pernoctacions als hotels de Balears corresponen a residents a les Illes, que suposen el 30,5%; segueixen les realitzades per madrilenys, un 24,96% del total, mentre que els viatgers catalans representen el 18,68% de les pernoctacions.

Per zones turístiques, Mallorca és la cinquena destinació espanyola amb més pernoctacions al gener (168.127), per darrere de Barcelona, Costa Blanca, Costa del Sol i Costa Barcelona. La majoria de les pernoctacions a Mallorca (122.185) corresponen a estrangers, mentre que a Menorca (5.601 pernoctacions en total) i a Eivissa (10.926) hi ha més turisme nacional que internacional.

Segons les dades de l'INE, el grau d'ocupació de places va baixar de forma generalitzada a Balears: va ser del 34,12% de les places a Mallorca -del 36,67%-, del 22,47% a Eivissa i del 20,62% a Menorca.

Per la seva banda, Palma va rebre 40.373 viatgers, un 16,3% menys que el gener de 2018, que van realitzar 123.778 pernoctacions, una caiguda del voltant del 27% respecte a fa un any. L'estada mitjana es va escurçar en gairebé 12 hores, fins als 3,07 dies, i l'ocupació hotelera va baixar un 16,2 per cent, fins a les 1.908 persones.

ELS PREUS HOTELERS DESCENDEIXEN EN BALEARS

Les dades publicades aquest divendres per l'INE també revelen que, al començament de 2019, l'índex de preus hotelers ha descendit un 0,55% en Balears respecte a gener de 2018.

No obstant això, la tarifa mitjana diària (ADR) va pujar un 6,6% fins a situar-se en 83,84 euros, encara que els ingressos per habitació disponible (RevPar) van baixar gairebé un 5%, fins als 34,14 euros de mitjana.

DADES GENERALS

Els hotels espanyols van registrar 15,4 milions de pernoctacions al gener, la qual cosa suposa un 0,4% més que en el mateix mes de 2018. D'aquesta manera, les pernoctacions hoteleres encadenen quatre mesos consecutius d'ascensos interanuals a Espanya, si bé el de gener ha estat el més moderat de tots ells.

Aquest lleu repunt es deu a l'increment en un 0,2% de les pernoctacions realitzades pels estrangers i a l'augment en un 0,8% de les efectuades pels espanyols. L'estada mitjana va baixar en el primer mes de l'any un 1,4% respecte al mateix mes de 2018, situant-se en 3 pernoctacions per viatger.