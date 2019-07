Les vendes del comerç al detall creixen un 0,9% al juny a Balears, que lidera l'augment de l'ocupació al sector

Publicado 29/7/2019 9:52:18 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Les vendes del comerç al detall van augmentar un 0,9% al juny a Balears respecte al mateix mes de 2018, segons les dades publicades aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

La dada situa Balears com la tercera comunitat on més creixen les vendes del comerç al detall per darrere de Madrid (3,7%) i Castella - La Manxa (1%). En el que va d'any, les vendes del comerç al detall a Balears han crescut un 2,1%.

A més, Balears va liderar al juny el creixement de l'ocupació en el comerç al detall, amb una taxa d'augment del 2,1%, seguida de Castella i Lleó (1,7%) i Catalunya (1,5%). Des de gener, l'ocupació del comerç al detall a les Illes ha augmentat també amb una taxa del 2,1%. Respecte a maig, l'augment al juny és del 2,2%.

DADES GENERALS

Al conjunt d'Espanya, les vendes del comerç al detall van augmentar un 0,3% al juny respecte al mateix mes de 2018, taxa 2,8 punts inferior a la registrada al maig.

Amb la dada de juny, la facturació del comerç al detall encadena nou mesos consecutius d'increments interanuals.

Eliminats els efectes estacionals i de calendari, la facturació d'aquest sector es va incrementar un 2,4% en el sisè mes de l'any, taxa dues desenes inferior a la registrada al maig.

En taxa mensual (juny sobre maig), les vendes del comerç al detall, corregides d'efectes estacionals i de calendari, van augmentar un 0,1%, set desenes menys que un mes abans.

Per la seva banda, l'ocupació en el sector del comerç al detall a Espanya va augmentar un 1% al juny respecte al mateix mes de 2018, el mateix que al maig. Amb aquest avanç s'encadenen ja 62 mesos consecutius d'ascensos interanuals de l'ocupació en el sector.