Les vendes del comerç minorista creixen un 3,6% al febrer a Balears

El de Balears és el major augment a nivell estatal

PALMA DE MALLORCA, 29 Març

Les vendes del comerç minorista han crescut un 3,6 per cent a Balears al febrer respecte al mateix mes de l'any anterior, enfront de la mitjana nacional que va créixer un 1,7 per cent, segons dades de l'Índex de Comerç al detall (ICM) publicat aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Així, el de Balears és el major augment de vendes a nivell estatal, seguit d'Andalusia (3,5%) i Regió de Múrcia (2,8%) registren els majors augments. Per la seva banda, La Rioja i Extremadura (ambdues amb -0,5%) són les úniques que presenten taxes negatives.

Per la seva banda, l'ocupació en el sector del comerç minorista va registrar un augment d'un 1,9 per cent a Balears durant el passat mes de febrer, enfront de l'augment de l'1,0 per cent experimentat en el conjunt nacional.

En el que va d'any, les vendes del comerç al detall han avançat un 3,1 per cent a Balears respecte a l'acumulat fins a febrer de l'any anterior.

DADES NACIONALS

A nivell nacional, les vendes del comerç minorista van augmentar un 1,7% al febrer respecte al mateix mes de 2018, la mateixa taxa que la registrada al gener. Amb la dada de febrer, la facturació del comerç minorista encadena cinc mesos consecutius d'increments interanuals.

Eliminats els efectes estacionals i de calendari, la facturació d'aquest sector es va incrementar un 1,2% en el segon mes de l'any, taxa tres desenes superior a la registrada al gener.

En taxa mensual (febrer sobre gener), les vendes del comerç minorista, corregides d'efectes estacionals i de calendari, van pujar un 0,3%, taxa igual a la registrada el mes anterior i dues dècimes per damunt de la d'un any abans.

Per la seva banda, l'ocupació en el sector del comerç minorista va augmentar un 1% al febrer respecte al mateix mes de 2018, taxa una dècima per sota de la registrada al gener. Amb aquest avanç s'encadenen ja 58 mesos consecutius d'ascensos interanuals de l'ocupació en el sector.

LES PETITES CADENES PUGEN LES SEVES VENDES UN 5%

Per maneres de distribució, tots ells van elevar vendes al febrer, excepte les grans superfícies (-1,1%). En concret, les petites i grans cadenes van ser les que més van incrementar la seva facturació en taxa interanual, un 5% i un 3,1%, respectivament, mentre que les empreses unilocalitzades ho van fer en un 1,2%.

Segons les dades de l'organisme estadístic, les vendes dels productes alimentosos van pujar un 1,4% interanual, mentre que les dels no alimenticis van avançar un 2,3%. Entre aquests últims, el major augment de la facturació ho va experimentar l'equip de la llar (+2,5%), seguit de l'equip personal (+1,9%) i d'altres béns (+1,7%).

Les vendes del comerç minorista, sense incloure les estacions de servei, es van incrementar al febrer un 1,9% en comparació del mateix mes de 2018, mentre que les vendes en estacions de servei van descendir un 0,4% interanual.

En el segon mes de l'any la facturació del comerç minorista va pujar en termes interanuals en quinze comunitats autònomes, amb Balears (+3,6%), Andalusia (+3,5%) i Múrcia (+2,8%) al capdavant, mentre que La Rioja i Extremadura, ambdues amb un descens del 0,5%, van ser les úniques que van presentar taxes negatives.

L'OCUPACIÓ PUJA UN 1%

L'ocupació en el sector del comerç minorista va augmentar un 1% al febrer respecte al mateix mes de 2018, una dècima per sota de la taxa registrada al gener. Amb aquest avanç s'encadenen ja 58 mesos consecutius d'ascensos interanuals.

L'ocupació va augmentar en totes les maneres de distribució. Així, el major repunt el van registrar les grans cadenes (+3%), seguides de les petites cadenes (+0,7%), les empreses unilocalitzades (+0,4%) i les grans superfícies (+0,3%).

Per comunitats autònomes, l'ocupació en el comerç minorista es va incrementar en 16 comunitats en taxa anual. Els majors augments interanuals es van donar a Navarra (+2%) i Balears (+1,9%), i els menors a La Rioja (+0,4%), Galícia (+0,4%) i Extremadura (0,0%).