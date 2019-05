L'escriptora Antònia Vicens rep el XIX premi Jaume Fuster

Publicado 16/5/2019 17:55:45 CET

L'escriptora mallorquina Antònia Vicens ha rebut el XIX premi Jaume Fuster, atorgat per l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AECL), que ha reconegut "la qualitat, la importància i el compromís" de la seva obra i trajectòria, en el marc de la literatura catalana contemporània.

La presidenta de l'associació, Bel Olid, ha estat l'encarregada de donar el premi a Vicens en roda de premsa aquest dijous, juntament amb l'escriptor i membre de l'AECL, Sebastià Portell.

UN PREMI AMB HONOR AFEGIT

Olid ha dit que el Jaume Fuster és "un premi amb honor afegit" perquè són els propis escriptors i socis de l'AECL els que decideixen reconèixer la trajectòria literària i la importància de l'obra d'un dels seus membres.

Vicens va ser la primera dona a presidir l'AECL en 1998, i ha explicat que va començar a escriure perquè va pensar que l'escriptura l'"ajudaria a ser lliure".

Al llarg de la seva vida, la mallorquina ha rebut altres guardons com el Premi de Sant Jordi, la Creu de Sant Jordi i el Premi Ciutat de Palma, i Portell l'ha qualificat d'"autora visionària i lliure".

"ESTIC DECEBUDA PERQUÈ NO SÉ RES"

Vicens assegura que als seus 78 anys se sent decebuda per les paraules: "Des de petit col·leccionava paraules perquè pensava que em farien sàvia i ara em dono compte que no sé res".

Malgrat la seva decepció, Portell ha recalcat que les obres de la mallorquina destaquen per fer "denúncia del turisme, de la violència masclista i retratar a cures pederastes" en les últimes dècades del segle XX.

EL SALT A LA POESIA

Encara que Vicens es considera narradora, ha assegurat que la seva vocació actual és "trobar amb la poesia una sola paraula que pugui construir un món".

Actualment, l'escriptora es troba treballant en la seva última obra de poesia, que ha explicat que ja està "bastant avançada".

Vicens participarà la nit d'aquest dijous en el recital del Palau de la Música, que posarà punt final a la XXXV edició del Festival Internacional de Poesia de Barcelona, juntament amb poetes com Rita Dove (EUA) i Lebo Mashile (Sud-àfrica).

L'escriptora ha valorat de manera positiva la primera trobada que va tenir amb la resta dels participants aquest dimecres, perquè es va trobar amb "poetes que estimen l'art i el poder de denúncia que té la paraula".