Marratxí dedica 15.000 euros a l'esterilització i el control sanitari de colònies de gats

Publicado 3/9/2019 14:27:19 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Set. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Marratxí destinarà aquest any 15.161 euros a l'esterilització de gats i control sanitari de colònies en el municipi, gràcies a una subvenció del Consell de Mallorca.

El control sanitari per evitar malalties i afeccions és una novetat d'aquest any, que complementa el pagament de les operacions de castració, com ha informat l'Ajuntament de Marratxí aquest dimarts en una nota de premsa.

El 2018, amb fons propis de l'Ajuntament, les persones o entitats destinatàries de la subvenció municipal per al control de la natalitat dels gats mitjançant esterilització van ser l'Associació de Moixets de Marratxí, i M. Ángeles González i M. Antònia Salom, com a voluntàries de les colònies felines autoritzades del municipi.

Des del departament de Medi ambient de Marratxí han recalcat que l'esterilització es feia necessària perquè en cas contrari l'increment de població felina "podria arribar a xifres exagerades".

L'esterilització es duu a terme en clíniques veterinàries del municipi amb les quals l'Ajuntament té convenis.