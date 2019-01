Medi Ambient assegura que l'ampliació de les ZEPA "no suposa cap perjudici" a les activitats agrícoles

Publicado 18/1/2019 17:32:40 CET

La Conselleria de Medi Ambient ha assegurat aquest divendres que les Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), aprovades aquest divendres en el Consell de Govern, "no suposen cap perjudici" a les activitats agrícoles i ha aclarit que "ni s'imposarà cap tipus de cultiu ni es prohibirà la caça".

En un comunicat de premsa, la cartera dirigida por Vicenç Vidal ha insistit que actualment "es pot caçar a 15.000 hectàrees de ZEPA" a Balears. A més, la Conselleria ha aclarit que les ajudes europees del Pla de Desenvolupament Rural (PDR) "es concedeixen" a les ZEPA a causa del "benefici de les activitats agrícoles per a les aus" i al seu manteniment, "mai com una compensació per perjudicis als agricultors".

Així, Medi Ambient s'ha desmarcat de les declaracions del gerent de l'organització agrària Asaja, Joan Simonet, qui ha afirmat aquest divendres que la normativa europea "compensa als agricultors pels costos i dificultats que experimenten com a conseqüència de les directives de ZEPAS".

Per altra banda, la Conselleria ha recordat que la declaració de ZEPA no suposarà per si mateixa "cap canvi a les pràctiques agràries" i ha afegit que "seran els futurs plans de gestió els que expliciten les activitats permeses a les ZEPA". A més, han expressat que els esmentats plans seran "consensuats" amb tots els actors implicats.

A més, Medi Ambient ha detallat que "les ZEPA no són una figura de protecció urbanística" i que, per tant, la seva declaració "no suposa majors impediments a la construcció d'infraestructures necessàries per a la pràctica de l'agricultura". En la mateixa línia, han reconegut que per a aquelles construccions que requereixin la tramitació d'interès general per construir en sòl rústic, es requerirà "un informe d'afecció a la direcció general d'Espais Naturals i Biodiversitat".

Finalment, la Conselleria ha reiterat que "han respost a totes les al·legacions rebudes", en al·lusió a les declaracions de Simonet, qui aquest divendres ha afirmat que les al·legacions d'Asaja a la proposta d'ampliació de ZEPAS "no van ser contestades".