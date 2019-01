Més de 200 alumnes de diferents centres educatius assistiran al concert didàctic 'Un passeig pel Jazz'

Publicado 14/1/2019 17:31:08 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Més de 200 alumnes de diferents centres educatius de Mallorca assistiran al concert didàctic 'Un passeig pel Jazz' que es durà a terme a l'auditori del conservatori de Palma, dia 12 d'abril de 2018, a les 10.00 hores.

Segons ha informat la Conselleria de Cultura, Participació i Esports en un comunicat, es tracta d'una iniciativa que s'emmarca dins del programa 'Viu la cultura', i que inclou diversos concerts didàctics per a alumnes de Balears.

El grup Miranda Jazz Quartet, format per guitarrista, --saxo tenor, contrabaix i bateria-- oferirà aquest concert didàctic que té com a objectiu principal donar a conèixer l'origen i l'evolució d'un estil musical tan conegut com és el jazz.

A partir de la interpretació de diferents temes musicals, que al llarg de la història del jazz serien claus i representatius, s'aniran explicant, seguint un ordre cronològic, els diferents corrents jazzístics, com són ragtime, estil Nova Orleans, estil Chicago, swing, be-bop, cool o jazz llatí. Es farà, també, un esment especial al blues, ja que es considera l'inici de la música moderna i, en conseqüència, del jazz.

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports ha volgut recordar que no deixarà de costat l'explicació dels principals instruments emprats, amb una referència especial al saxo, instrument simbòlic del gènere, i a la guitarra elèctrica.

Els centres participants són el CEIP Escola Graduada, l'IES Francesc de Borja Moll, l'IES Aurora Picornell, el CC Jesús Maria, l'IES Son Rullan, l'IES La Ribera i l'IES Josep Maria Llompart, amb un total de 206 alumnes.