MÉS creu que Sánchez cerca "reforçar el sistema bipartidista" amb la nova convocatòria d'eleccions

Publicado 18/9/2019 17:39:04 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Set. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de MÉS per Mallorca, Miquel Ensenyat, ha considerat aquest dimecres que el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, cerca "reforçar el sistema bipartidista" amb la nova convocatòria d'eleccions, per "consolidar el règim del 78 com si res hagués passat".

Així s'ha expressat el diputat de MÉS després de la celebració de la junta de portaveus del Parlament, on també ha opinat que Sánchez "no ha entès o no ha volgut entendre" la nova conjuntura on "les majories absolutes s'han acabat".

D'aquesta manera, el portaveu de MÉS ha assenyalat al president del Govern com el principal responsable d'aquesta situació, per "no haver estat capaç d'aprovar un pressupost" primer, i per no haver arribat a un acord "progressista" després. "Si no han arribat a un acord, és perquè no han volgut" ha sentenciat.

Ensenyat ha recordat que el fet de no arribar a un acord d'investidura a Espanya afectarà Balears, a més de la demora dels 177 milions d'euros pendents del finançament autonòmic de 2018, en temes com "el règim fiscal, el finançament de la Comunitat i tot el que això comporta". Així, ha declarat que "fa cinc mesos que existeix un govern en funcions, però els ciutadans no estan en funcions".

Per la seva banda, el portaveu de MÉS per Menorca en el Parlament, Josep Castells, ha coincidit a assenyalar a Sánchez com el principal responsable de la convocatòria d'unes noves eleccions. En aquest sentit, Castells ha informat que la seva formació portarà una PNL al proper ple per demanar "la reprovació" de la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, per manifestar "la incompetència d'aquest Govern que ha tingut la política de l'Estat parada".