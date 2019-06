MÉS i les seves candidatures afins ostentaran una dotzena d'alcaldies a Mallorca

MES PER MALLORCA

Publicado 15/6/2019 17:12:45 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Juny (EUROPA PRESS) -

La formació MÉS per Mallorca, al costat de les coalicions en les quals participa, ostentarà un total de dotze alcaldies a Mallorca, sumant prop de 135 regidors presents a 17 municipis de l'Illa, segons ha informat el partit.

En concret, la formació sobiranista governarà durant tota la legislatura a deu municipis de l'Illa: Búger (José Luís Pons), Bunyola (Andreu Bujosa), Deià (Lluís Apesteguia), Esporles (Maria Ramon), Lloret de Vistalegre (Antoni Bennàssar), Llubí (Magdalena Perelló), Manacor (Miquel Oliver), Mancor (Guillem Vilallonga), Monstuïri (Joan Verger) i Santa Maria (Colau Canyelles).

A més, a Andratx Joan Manera (MÉS per Andratx) serà alcalde el tercer any de mandat gràcies a un pacte de govern entre PSIB i El Pi - Proposta per els Illes, mentre que a Santa Eugènia Joan Riutort (Feim Santa Eugènia) tindrà els dos últims anys de l'alcaldia després d'un pacte amb el PSIB.