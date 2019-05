MÉS per Menorca reclama la concertació de places per a joves amb autisme

Publicado 30/4/2019 18:07:16 CET

MENORCA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Menorca, a través del seu diputat Josep Castells, s'ha dirigit la consellera de Salut, Patrícia Gómez, per reclamar una "solució urgent" per a les famílies amb joves diagnosticats de trastorns de l'espectre autista, pels quals no existeix cap centre en Balears que pugui oferir-los el tractament adequat.

"Aquestes famílies, a més de les dificultats que suposa l'ingrés fora de Balears, han de fer front a uns costos elevadíssims, ja que aquests centres, molt especialitzats, són de titularitat privada", han assenyalat aquest dimarts des de la formació menorquinista a través d'un comunicat.

En aquest punt, MÉS per Menorca ha indicat que aquesta situació "només es pot resoldre tramitant de forma urgent el concert de les places necessàries amb algun dels centres que ofereixen l'atenció que el nostre sistema, ara com ara, no pot oferir".

"El sistema de concert permet que sigui l'IBSalut el que pagui les despeses de l'ingrés perquè, d'aquesta manera, els afectats puguin acudir al centre adequat a un cost reduït", han explicat.

El diputat de MÉS per Menorca ha demanat a la consellera una reunió "amb la màxima brevetat" per tractar la qüestió.