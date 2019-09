Publicado 9/9/2019 14:36:40 CET

S'estudia si serà subterrani o transcorrerà per la superfície

PALMA DE MALLORCA, 9 Set. (EUROPA PRESS) -

El metro de Palma connectarà abans de 2023 el centre de la ciutat amb l'hospital Son Espases en prop de 15 minuts, tindrà una capacitat de transport d'aproximadament 1.100.000 passatgers a l'any i s'estudia si serà subterrani o transcorrerà per la superfície.

Així ho ha explicat el conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, en roda de premsa, on ha explicat que la redacció del projecte serà dut a terme per la Unió Temporal d'Empreses Ayesa-Gsix després d'haver guanyat un concurs on es van presentar cinc empreses diferents.

La redacció del projecte ha durat nou mesos i ha costat prop de 229.000 euros --sense IVA-- a les arques públiques. Es preveu que les obres superin els 30 milions d'euros, si bé el cost total encara està per determinar. "Prefereixo ser cautelós", ha dit el conseller en roda de premsa preguntat sobre el cost total del projecte.

Per la seva banda, un dels representants de la UTE guanyadora del projecte, Antoni Ribot, ha explicat que el cost pot multiplicar-se fins a tres, depenent de si el metre és subterrani, superficial o és elevat.

El conseller Pons ha destacat que a l'hora de decidir l'opció més adequada de les diferents possibilitats en els quals treballa l'equip redactor es ponderaran quatre criteris: el cost econòmic, el temps de trajecte, l'impacte ambiental i la coherència amb la xarxa ferroviària existent.

El projecte, juntament amb la prolongació de la mateixa línia fins al parc BIT --que estarà finalitzada a final d'any-- suposa una actuació de reforç de l'actual línia de metro entre Palma i la Universitat.

Aquesta acció, juntament amb la integració tarifària que fa possible utilitzar el Metre també amb la targeta ciutadana de Palma suposaran un increment molt important dels usuaris d'aquesta línia.

Des del Govern apunten que "l'Hospital Son Espases és un gran centre generador de mobilitat, que cada dia pot arribar a provocar al voltant de 30.000 desplaçaments, si es tenen en compte les 15.000 persones que fan ús de les seves instal·lacions", entre treballadors i pacients.