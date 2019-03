Organitzen a Palma unes jornades per sensibilitzar sobre els plàstics d'un sol ús

Publicado 17/3/2019 16:44:14 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Març (EUROPA PRESS) -

La Fundació Mallorca Universal organitza les I Jornades 'No plastic' sobre la necessitat de sensibilitzar respecte als plàstics d'un sol ús els dies 3, 4 i 5 d'abril a Palma en la qual s'abordarà la qüestió des de la perspectiva artística i empresarial.

Així han informat els organitzadors a través d'un comunicat en el qual han detallat que prop de mig centenar d'artistes establerts a Mallorca exposaran obres realitzades en motiu de la jornada amb el plàstic com a eix.

En aquest sentit, artistes com Jaime Roig de Diego, Jose María Fayos, Ricardo Sacco, o Toni de la Mata, coordinats per Xisco Barceló, exposaran les seves obres sobre l'ús de plàstics a través de diferents llenguatges artístics, com l'escultura, la pintura o la fotografia.

D'altra banda, en les jornades hi participaran representants d'empreses que treballen amb plàstics reconvertint-los en productes ecològics, compostables i biodegradables ja que, segons han sostingut els organitzadors, es vol llançar un missatge sobre l'eliminació de l'ús indiscriminat de plàstics.

Les jornades, que duraran tres dies i tindran lloc a l'Hotel Melià Palma Marina, se centraran a conèixer fórmules per reduir el consum d'aquest material des d'una perspectiva sostenible i mediambiental.

Finalment, també es preveu la realització de tallers de la mà de la Fundació Palma Aquarium dirigits a nens en els quals es tractarà la importància del reciclatge i la necessitat de fer un ús racional del plàstic.