El Parlament retira el llaç groc de la seva façana després que la Junta Electoral ho sol·licités

Diputats de MÉS per Mallorca amb el llaç groc a la façana del Parlament Balear MES PER MALLORCA

El passat 10 de setembre MÉS per Mallorca va col·locar el llaç en una de les balconades dels despatxos dels diputats

PALMA DE MALLORCA, 27 Sep.

El Parlament balear ha retirat aquest divendres al voltant de les 11.10 hores el llaç groc que tenia a la seva façana i que havia estat col·locat per MÉS, després de la petició de la Junta Electoral Provincial de Balears, que va acordar aquest dijous requerir a MÉS per Mallorca i al president del Parlament, Vicenç Thomàs, que en un "termini màxim de 24 hores" ordenés "la immediata retirada" dels llaços grocs que poguessin trobar-se en la Cambra autonòmica.

La Junta va argumentar que el llaç és un signe que pot ser "legítimament" usat en propaganda electoral, però no pels poders públics que han de mantenir "una rigorosa neutralitat política".

La Junta Provincial es va pronunciar després que el PP de Balears denunciés la col·locació del llaç, després d'haver presentat dos escrits a la Mesa de la Cambra autonòmica sol·licitant la seva retirada, un abans del període electoral i un altre, després de la convocatòria d'eleccions, i Thomàs, no hagués "sol·licitat encara la retirada del llaç".

El PP va recordar que l'article 50 de la Llei Electoral fa referència al manteniment de neutralitat dels espais públics en període electoral, per la qual cosa considera que, després de la publicació en el BOE de la convocatòria d'eleccions el passat 24 de setembre, "mantenir el llaç groc en la façana de la institució contravé aquest article de la norma".

A més, el PP va assenyalar que ja va haver-hi una resolució de la Junta Electoral durant el període electoral de les passades eleccions autonòmiques de maig de 2019 en la qual es va requerir al president del Parlament la retirada del llaç que penjava de les balconades assignades a MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca.

Per tot això, el PP va denunciar públicament el "desistiment de funcions" del president del Parlament i va assenyalar que, des que es va penjar el llaç groc, fa dues setmanes, han exigit la seva retirada "perquè les institucions han de ser neutrals". No obstant això, afegeixen que ara mantenir el llaç "incompleix la llei electoral" i creuen que Thomàs "ha d'abandonar la connivència en la qual s'ha instal·lat i ordenar la immediata retirada del llaç".

El passat 10 de setembre MÉS per Mallorca va col·locar el llaç en una de les balconades dels despatxos dels diputats, després que la Junta Electoral ho prohibís durant el període preelectoral.

Després de penjar el llaç, minuts abans del primer ple de la present legislatura, el portaveu parlamentari de la formació, Miquel Ensenyat, va assegurar que aquest era "un símbol de denúncia emparat per la llibertat d'expressió". "És una manifestació cívica i pacífica d'una idea. Qui no comparteixi el seu significat té infinites formes per expressar-ho, però mai ocultant o negant l'expressió de qui pensa diferent", va defensar abans d'afegir que el llaç "no va en contra de gens, ni de ningú".