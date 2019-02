El Parlament tria aquest dimarts al substitut de Bauzá en el Senat i debat sobre el segon cable de connexió a Menorca

Publicado 17/2/2019 12:44:41 CET

El PP proposarà Antoni Fuster com a senador

PALMA DE MALLORCA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ple del Parlament d'aquest dimarts triarà el senador que representarà a Balears en el Senat en substitució de José Ramón Bauzá i, a més, debatrà dues Proposicions No de Llei (PNL), una d'elles sobre el segon cable de connexió a Menorca, presentada per la diputada del Grup Mixt, Montserrat Seijas, i una altra sobre les jubilacions anticipades presentada per Podem.

El PP proposarà el secretari general del PP a Balears, Antoni Fuster, com a senador per substituir José Ramón Bauzá i el Parlament votarà la proposta en una sessió plenària que començarà a les 10.00 hores.

Cal recordar que Bauzá, expresident del PP i del Govern, va anunciar el 23 de gener que es donava de baixa com a militant d'aquest partit i que renunciava a la seva acta com a senador del Grup Popular per Balears.

D'altra banda, el Parlament instarà el Govern central a incorporar "amb urgència" un segon cable en la connexió amb Menorca "davant la situació de precarietat energètica i aïllament que pot quedar sotmesa l'Illa si fallessin les fonts de connexió elèctrica". A més, el diputat del PP, Juan Manuel Lafuente, li preguntarà durant la sessió de control al Govern al conseller d'Infraestructures, Marc Pons, sobre les accions de l'Executiu balear per dotar de generadors l'illa de Menorca.

Sobre la PNL presentada per Podem, la formació 'morada' ha considerat que "en cap cas la Seguretat Social ha d'obtenir benefici" per accedir a la jubilació anticipada i ha sostingut que "en les carreres de llarga cotització a partir dels 35 anys de cotització s'han de reduir els coeficients reductors".

Així, el Parlament instarà el Govern central a "modificar la Llei General de Seguretat Social" per aplicar una "penalització inferior" a l'actual dels coeficients reductors i perquè, en els casos de jubilació anticipada per voluntat de l'interessat, "deixin d'aplicar-se els coeficients reductors des del moment en què el pensionista compleix l'edat legal de jubilació".

PREGUNTES A ARMENGOL

El portaveu del PP en el Parlament, Biel Company, li preguntarà a la presidenta del Govern, Francina Armengol, si "el Govern de Pedro Sánchez està sent positiu per a Balears" mentre que el portaveu del PI en el Parlament, Jaume Font, li demanarà a la líder de l'Executiu autonòmic una valoració sobre el fet que "Balears sigui la comunitat amb major pressió fiscal d'Espanya".

El portaveu de Podem en el Parlament, Alberto Jarabo, li preguntarà a la presidenta sobre el pla de ciència en aquesta legislatura.

Per la seva banda, el diputat del grup mixt, Salvador Aguilera, li demanarà a la presidenta del Govern, Francina Armengol, una valoració sobre el dades de l'informe de Renda Municipal de Balears i, més concretament, sobre la renda per cápita dels residents a Formentera en tenir "la més baixa de tota la comunitat".

ALTRES QÜESTIONS

Durant la sessió de control al Govern, el diputat de Podem en el Parlament, Carlos Saura, voldrà saber si la consellera de Turisme, Bel Busquets, i el Govern "pensa actuar davant els problemes d'incivisme i de convivència als barris que genera el lloguer turístic". A més, el diputat del PP, Miguel Jerez, li preguntarà a Busquets sobre els "plans i iniciatives" del Govern per contribuir a l'allargament de la temporada alta del sector turístic.

Per la seva banda, la diputada del PP, Margalida Cabrer, li demanarà al conseller d'Infraestructures, Energia i Mobilitat, Marc Pons, una valoració de la connectivitat de Balears mentre la diputada de MÉS per Menorca, Patricia Font, qüestionarà a la consellera de Salut, Patricia Gómez, sobre la situació del transport aeri sanitari.

D'altra banda, el diputat del PP, Antoni Camps, li preguntarà a la consellera d'Hisenda, Catalina Cladera, "quantes vegades li ha proposat el Govern al Govern de Pedro Sánchez la condonació del deute de Balears". A més, la diputada del PP, Marga Prohens, qüestionarà a Cladera sobre la funció dels assessors del Govern.

En la tercera part del ple, el PP interpel·larà al conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, sore la política del Govern en relació a l'habitatge.