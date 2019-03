La pel·lícula alemanya 'Familie Wöhler auf Mallorca', rodada a la Serra de Tramuntana, es projecta al CineCiutat

Publicado 29/3/2019 10:17:42 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Març (EUROPA PRESS) -

La pel·lícula alemanya 'Familie Wöhler auf Mallorca' (traduïda com 'Què fa l'avi a Mallorca?'), rodada a diverses localitzacions de la Serra de Tramuntana el setembre de 2017, s'ha projectat aquest dijous a CineCiutat, segons ha informat el Consell de Mallorca a través d'una nota de premsa.

El film, produït per Ariane Krampe Film amb el suport del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial i de la Mallorca Film Commission, inclou localitzacions com Deià, Sóller o Lluc i es va estrenar al febrer davant més de quatre milions de famílies alemanyes. A més, el director insular de Territori i Paisatge, Miquel Vadell, ha agraït el seu treball a la productora per "mostrar els valors que fan de la Serra Patrimoni Mundial per la UNESCO".

La sinopsi de la pel·lícula gravita entorn d'un pare de família, interpretat per Michael Gwisdeck, que refà la seva vida a Mallorca després de quedar vidu i que, per fer una confessió, cita al seu fill i néts a la Serra.