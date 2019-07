Pere Joan Pons diu que l'abstenció de les forces progressistes a la investidura "obre una mínima esperança"

Actualizado 25/7/2019 17:28:11 CET

Pere joan pons - PSIB - Archivo

PALMA DE MALLORCA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputat del PSIB per Balears al Congrés, Pere Joan Pons, ha considerat que l'abstenció de les forces progressistes a la investidura com a president del Govern del candidat socialista, Pedro Sánchez, "obre una mínima esperança" per evitar unes noves eleccions generals.

En declaracions a Europa Press després del rebuig del Congrés de la investidura de Sánchez per segona vegada, Pons ha assenyalat que és "una notícia trista en general" en considerar que "s'ha perdut una oportunitat històrica de plasmar la pluralitat mitjançant un consens".

"És una mala notícia, ningú pot estar content. A les Illes sempre hem defensat els acords progressistes i la pluralitat en les urnes ha de portar-se a les polítiques", ha sostingut.

Així mateix, ha afegit que l'última proposta que li va fer Sánchez al líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, "és de tot menys decorativa" --com va indicar el dirigent de la formació morada--. Aquesta oferta implicava per a Podem una vicepresidència d'Assumptes Socials, a més dels ministeris d'Habitatge i Economia Social, Igualtat i Sanitat, Assumptes Socials i Consum.

Cal recordar que s'obre un termini de dos mesos per arribar a un acord, fins a de el 23 de setembre, en un nou intent d'investidura, segons estableix la Constitució. Sinó hi haurà eleccions el 10 de novembre.