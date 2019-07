Vox Balears creu que el debat d'investidura ha estat una "negociació cutre en directe entre socialistes i comunistes"

Publicado 25/7/2019 17:03:39 CET

El president del Govern en funcions i candidat a la reelecció, Pedro Sánchez, vota durant la segona i definitiva votació per a la seva investidura al Congrés dels Diputats.

El líder de Vox a Balears, Jorge Campos, ha manifestat aquest dijous que el debat d'investidura en el qual s'ha rebutjat la candidatura de Pedro Sánchez ha estat "una negociació cutre en directe entre socialistes i comunistes".

Així s'ha expressat Campos després que el Ple del Congrés hagi rebutjat, en segona votació, la investidura com a president del Govern del candidat socialista, que, com dimarts passat, només ha rebut el suport dels membres del seu grup i el del diputat del Partit Regionalista de Cantàbria, José María Mazón. En total han estat 124 síes enfront de 155 noes i 67 abstencions.

El líder de Vox a les Illes creu que el destí d'Espanya està "en mans d'aquells que enyoren el Front Popular", la qual cosa veu com una "mala notícia". "Ens trobem amb un nou Front Popular on socialistes, comunistes, separatistes, i fins i tot aquells que justifiquen el terrorisme d'ETA, es volen repartir el pastís quan tenen per objectiu la destrucció de les nostres llibertats", ha criticat.

A més, Campos ha reafirmat el 'no' de Vox a la investidura de Sánchez, recordant que van votar en contra de la investidura de Francina Armengol, ja que ella i Sánchez "són el mateix".