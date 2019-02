Planas veu necessari el treball conjunt de ciència i administracions de la UE per lluitar contra la Xylella fastidiosa

Publicado 12/2/2019 18:14:46 CET

MADRID/ALACANT, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, considera que és necessari realitzar un treball conjunt entre els organismes científics, les administracions i els Estats membre de la Unió Europea per lluitar i aconseguir controlar el bacteri 'Xylella fastidiosa'.

Es tracta d'un fitopatogen nociu que s'ha detectat ja en més de 500 espècies vegetals d'Europa i que amenaça els cultius de cítrics, a l'ametller i a l'olivar. A les Balears s'han detectat més de 800 casos.

Durant la inauguració d'una jornada sobre Xylella Fastidiosa organitzada pel Ministeri, el ministre ha repassat les mesures adoptades fins avui pel Govern central.

A la jornada s'han exposat els últims coneixements sobre la malaltia i s'ha analitzat l'eficàcia de les mesures de lluita i erradicació.

En aquest context, Planas ha recordat que el Ministeri va posar en marxa un Pla Nacional de Contingència que incloïa un Programa de Vigilància per a la detecció precoç del bacteri i ha assegurat que l'Executiu està en contacte "permanent" amb la Comissió Europea i els Estats membres per analitzar la situació a cada moment, així com l'efectivitat de les mesures que s'apliquen.

A més, ha destacat projectes d'investigació en aquest sentit de l'INIA o l'encomana al Consell Superior d'Investigacions Científiques de Còrdova. A l'acte han participat investigadors del CSIC i de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA), així com responsables de Sanitat Vegetal de Balears i de la Comunitat Valenciana.

D'ara endavant, segons Planas, s'haurà d'avançar en aspectes com la caracterització del bacteri, la seva forma de transmissió, les espècies vegetals afectades o els millors mètodes de diagnòstic, així com el paper dels condicionants climàtics.

D'aquesta manera, ha recordat que el Govern central va posar en marxa en 2015 el Pla Nacional de Contingència davant l'aparició d'aquest bacteri. El Pla compta amb un programa de vigilància per a la detecció precoç del bacteri, la qual cosa va permetre identificar quatre focus a Espanya: a les Illes Balears en 2016; Alacant en 2017 i Madrid i Almeria, en 2018.

En l'actualitat, ha subratllat que el Ministeri ha col·laborat fins avui amb 4,5 milions d'euros amb les comunitats autònomes, la meitat de la contribució nacional en matèria de vigilància i eradicació i la meitat de les despeses d'indemnització als propietaris en cas de destrucció de material vegetal i ha destacat la col·laboració dels agricultors per detectar de forma precoç el bacteri i promoure la seva erradicació.

Planas opina que és "crucial" que tots els Estats membre treballin de forma "coordinada" i "amb absoluta transparència", en línia amb el mercat únic i la mateixa essència de la Unió Europea.

D'aquesta manera, ha apuntat que s'han iniciat contactes amb la Comissió Europea per reflexionar sobre les estratègies més adients per al control d'aquesta malaltia a Espanya.