Podem rebutja la correguda de toros d'aquest divendres a Palma i aposta per unes Illes "modernes i progressistes"

Publicado 9/8/2019 14:24:07 CET

Imatge d'una correguda de toros. - PODEMOS

PALMA DE MALLORCA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Podem ha mostrat el seu "rebuig" a la correguda de toros que celebrarà aquest divendres a Palma i ha indicat que "seguiran treballant, malgrat els obstacles, perquè les Illes avancin cap a un model de societat progressista, modern valent i que defensa el benestar animal".

Segons ha afirmat el partit aquest divendres en una nota, la passada legislatura van abanderar la lluita "contra la celebració d'aquest tipus d'actes, fins que l'expresident del Govern, Mariano Rajoy, i el seu grup, va decidir recórrer-la".

Així mateix, han destacat la "corresponsabilitat" de l'actual president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, qui ha tingut la "oportunitat de lluitar a favor d'una Llei que també va presentar i va defensar el seu grup dins de les Illes, i que no ha estat capaç d'afrontar-la i defensar-la amb valentia".

En aquest sentit, la formació ha destacat la "inacció enfront d'altres lleis com la Llei de canvi climàtic o la Llei balear d'Avaluació Ambiental, que també estan en mans del Constitucional".

Podem ha considerat que aquesta correguda "no és més que un acte de tortura pública i maltractament". "Veure com un animal mor punxat per una espasa i que això es consideri cultura ens recorda més aviat a l'Espanya de 1939 que a l'actual", han opinat.