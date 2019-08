La Policia investiga el hackeig del compte de Twitter de l'Ajuntament de Palma, després de recuperar el compte

Publicado 13/8/2019 12:57:31 CET

El compte de l'Ajuntament de Palma ha estat hackejat. - TWITTER

PALMA DE MALLORCA, 13 Ag. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional i la Policia Local de Palma estan investigant el hackeig del compte oficial de Twitter de l'Ajuntament de Palma, després que el consistori hagi pogut recuperar el compte.

El compte ha estat hackejat damunt les 11.30 d'aquest dimarts i s'ha recuperat damunt les 12.30 hores.

Durant el hackeig, en un missatge s'ha escrit: "Aquest compte ha estat hackejat per corrupció". Tot seguit, en diversos tuits, s'ha amenaçat i insultat l'exalcalde de Palma i actual regidor de Cultura i Benestar Social, Antoni Noguera.

Entre altres missatges amenaçadors, s'ha demanat l'assassinat de l'exalcalde. "Matin Antonio Noguera, hi ha milers de formes de fer-ho sense que ningú sàpiga res", s'ha escrit en un tuit.

"Per culpa de fills de puta com a aquest, moren milers de persones al nostre país. Alguns per gana, uns altres per robatoris... l'única forma de canviar això és assassinant-los", s'ha pogut llegir en un altre.