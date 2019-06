PortsIb reconeix una "problemàtica" amb el creixement de creuers a Balears i demana "solucions" al nou Govern

Publicado 3/6/2019 13:27:16 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Juny (EUROPA PRESS) -

El director general de Ports i Aeroports de Balears, Francisco Javier Ramis, ha reconegut aquest dilluns que a les Illes existeix una "problemàtica" relacionada amb el "creixement exponencial" del turisme de creuers i ha destacat la necessitat d'"estudiar alternatives i solucions" al nou Govern perquè la imatge projectada "sigui menys perjudicial".

Així s'ha expressat Ramis en una roda de premsa en la qual ha avançat que la diversificació de ports seria una solució per no concentrar tot el trànsit de creuers en el port de Palma, així com oferir diferents horaris "per no massificar" el servei. "El creixement de creuers ha estat exponencial i estudiar fórmules i solucions haurà de ser una prioritat en la propera legislatura", ha afirmat.

"Hi ha una problemàtica relacionada amb el creixement exponencial dels creuers i les institucions han d'estudiar alternatives per no massificar el servei", ha sostingut Ramis. Així, ha plantejat la diversificació d'horaris i de ports de Balears com a possibilitats per reduir "l'impacte negatiu" del turisme de creuers.

En aquest sentit, Ramis s'ha referit al port d'Alcúdia com una de les possibilitats per descongestionar el trànsit d'aquest tipus d'embarcacions, actualment concentrades en el port de Palma.

"El Govern, els Consells insulars i l'Ajuntament de Palma han d'analitzar l'impacte de l'arribada de creuers per adoptar mesures i que la imatge projectada sigui menys perjudicial", ha insistit Ramis, qui ha destacat que la qüestió s'haurà d'"estudiar" en la propera legislatura com una "prioritat".