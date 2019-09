El PP avisa Armengol que s'enfronta a les seves pròpies "retallades progressistes"

Publicado 5/9/2019 14:02:00 CET

Demanen un fons exclusiu per invertir en sanejament de l'aigua

PALMA DE MALLORCA, 5 Set. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PP en el Parlament, Biel Company, ha avisat aquest dijous a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que aquesta legislatura, el curs parlamentari de la qual acaba de començar, s'haurà d'enfrontar a les seves pròpies "retallades progressistes".

En roda de premsa, amb motiu de les jornades parlamentàries del seu partit, Company ha recalcat que des de gener a maig s'ha arribat a "un dèficit desbocat de 417 milions d'euros quan només es pot tenir 28 milions de dèficit en tot l'any".

En concret, Company ha assenyalat que es preveu un creixement econòmic sobre el dos per cent, quan Armengol "l'havia previst d'un 2,7 per cent malgrat agafar-lo amb més del quatre".

A això, ha dit que cal afegir els 180 milions pressupostats del conveni de carreteres que, segons ha censurat, "no arribaran" i els 177 milions del sistema de finançament que Madrid deu a Balears i ha manifestat, a més, que "el deute ha augmentat en 900 milions en quatre anys". "Ara veurem les retallades progressistes d'Armengol", ha advertit.

SUPORT A LA VIA JUDICIAL PER RECLAMAR ELS 177 MILIONS

Demanat per si recolzaria a Armengol, en el cas que decidís reclamar per la via jurídica el deute de 177 milions del Govern central amb Balears, Company ha dit que la recolzarà "per defensar els interessos dels Balears". Malgrat això, ha dit que abans s'ha d'esgotar la via política: "És molt necessària la negociació".

En aquest sentit, el líder del PP en la Comunitat ha dit que aquesta legislatura farà "una oposició respectuosa" i "col·laboraran, evitant les polítiques destructives". Així, ha demanat que hi hagi 'fair play' durant aquest nou curs parlamentari.

D'altra banda, Company ha anunciat que presentaran una proposició no de llei (PNL) per crear un fons "exclusiu" per invertir en infraestructures de sanejament i depuració amb l'objectiu que "es puguin destinar entre 90 i 100 milions d'euros anuals a tenir una bona aigua depurada".