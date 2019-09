El PP critica que Armengol sigui incapaç de "concretar amb fets les fotos i anuncis de la seva factoria de màrqueting"

Publicado 17/9/2019 13:26:59 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PP en el Parlament, Biel Company, ha criticat aquest dimarts que la presidenta del Govern, Francina Armengol, sigui incapaç de "concretar amb fets les nombroses fotos i anuncis de la seva factoria de màrqueting".

Company s'ha expressat així en la seva resposta a la compareixença d'Armengol per informar sobre la necessitat de finançament de la Comunitat. "Vostè sola ha enfonsat el vaixell, després li tira la culpa als altres i després els demana ajuda a tots", ha censurat.

Per la seva banda, la portaveu adjunta d'Unides Podem en el Parlament, Esperança Sans, ha responsabilitzat al PSOE de "prorrogar els pressupostos de M. Rajoy", causant "inestabilitat", per no voler pactar al Govern central, alguna cosa que és "inassumible".

El portaveu de Vox, Jorge Campos, ha assegurat, que en la seva opinió, "ni l'esquerra ni PP ni Cs afronten les reformes que necessita el país: no és l'actualització del sistema de finançament sinó el sistema territorial de l'Estat". "El sistema autonòmic ens divideix i ens enfronta i és insostenible", ha assegurat.