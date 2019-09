El PP exigeix "contundència i concreció" sobre la posada en funcionament del tanc de tempestes del port d'Eivissa

Publicado 5/9/2019 18:50:29 CET

EIVISSA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha exigit aquest dijous "contundència i concreció" en relació a la posada en funcionament del tanc de tempestes del port d'Eivissa davant l'encreuament d'acusacions entre institucions.

En un comunicat, els 'populars' han assegurat que la demora en l'engegada de la infraestructura "repercuteix molt negativament" en la imatge de la ciutat, especialment en plena temporada alta.

En aquest sentit, el PP va registrar en el Parlament dijous passat 29 d'agost una pregunta amb sol·licitud de resposta escrita perquè el Govern concreti quins tràmits s'han realitzat i en quines dates.

"El que no és presentable és que fa uns dies tant Govern central com Govern balear donessin la culpa a la companyia de subministrament i, no obstant això, ara es conegui que falten tràmits del Govern. És preocupant la passivitat amb la qual els socialistes permeten abocaments a la mar i únicament es limiten a passar-se la pilota d'una institució a una altra, sense oferir cap solució i, per això, és important que el Govern balear doni les explicacions oportunes", ha opinat la diputada Virginia Marí.