El PP instarà Cort a demanar a l'Estat que garanteixi "la universalitat" del descompte de resident del 75%

Publicado 24/9/2019 11:42:44 CET

PALMA DE MALLORCA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grup popular a l'Ajuntament de Palma presentarà una moció en el ple municipal del pròxim dijous per instar el Govern central al fet que garanteixi el descompte aeri i marítim del 75 per cent per als residents a Balears, rebutjant qualsevol vinculació de la bonificació amb el nivell de renda dels ciutadans.

Segons ha informat el PP en un comunicat, aquesta moció serà presentada en les diferents institucions de totes les illes i municipis, a causa de les declaracions del ministre en funcions de Foment, José Luis Ábalos, qui va vincular el nivell de renda amb l'ús del descompte de resident i va explicar que s'està creuant dades amb Hisenda sobre el nombre de viatges i la renda dels ciutadans amb descompte per determinar "els qui es beneficien" i quantes vegades", perquè no siguin "massa els mateixos".

En aquest sentit, el PP afirma que aquestes declaracions "suposen acabar amb la universalitat del descompte i suposaria el final de la seva naturalesa", que consideren que és "pal·liar els efectes de la insularitat" quant al desplaçament. Així mateix, han indicat que "això afectaria col·lectius que necessiten de manera especial desplaçar-se a la península com a estudiants, empresaris o treballadors".

Així mateix, la moció també contempla instar el Govern a convocar l'Observatori de Preus i Connectivitat per "el correcte control dels preus finals i evitar possibles augments abusius de preus".