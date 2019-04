Prop de 20 comerciants assisteixen als primers tallers formatius del Pla de Millora Comercial IComerç a Marratxí

Publicado 10/4/2019 13:04:17 CET

Una vintena de comerciants de Marratxí han assistit aquest dimecres als primers tallers de formació que s'han dut a terme fins avui a Sa Deixalleria i que estan integrats en el projecte IComerç, que pretén modernitzar el sector i millorar la competitivitat del comerç local de proximitat.

Segons ha informat l'Ajuntament de Marratxí en un comunicat, IComerç és un programa de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria que es duu a terme en col·laboració amb el departament de Comerç de l'Ajuntament.

En aquesta línia, s'han programat set sessions distribuïdes en quatre blocs temàtics: màrqueting digital, gestió interna normativa comercial i comunicació en el punt de venda. El dijous tindrà lloc l'última sessió del primer apartat, el de màrqueting digital.

D'aquesta manera, serà el torn d'una consultoria sobre xarxes socials, a càrrec de Mar Nicolau, perquè tots els comerciants que ho desitgin puguin plantejar els dubtes sorgits en les sessions anteriors, que es van dedicar a l'ús comercial de Google, Facebook i Instagram.

Tots els tallers es duen a terme en Sa Deixalleria en les dates assenyalades i sempre al migdia per no interferir en l'horari comercial de la majoria d'assistents.

Una vegada completat el primer bloc, arribarà el torn de la gestió comercial, amb sessions programades cada dimarts del mes de maig, a càrrec de Margalida Munar. Posteriorment, en el mes de juny hi haurà dues sessions més. La primera d'elles, programada per al dia 4, és per tractar els aspectes bàsics de la normativa comercial, que anirà a càrrec de Carmen Ledesma, inspectora de la Direcció general de Comerç i Empresa del Govern.

L'última sessió, que es realitzarà el dia 11 de juny, tractarà sobre la imatge corporativa i la retolació comercial dels establiments. L'encarregat d'impartir-ho serà Toni Borràs.

Així mateix, des de l'àrea de Comerç està prevista per a dates properes l'engegada d'una campanya de foment de compra en el comerç local, amb el lema 'Estima el petit'.