El PSIB es compromet a fer 16 nous centres de salut a Balears

Publicado 16/5/2019 16:29:00 CET

També preveuen millores a l'hospital de Manacor, Inca i Són Llàtzer

PALMA DE MALLORCA, 16 Maig (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSIB al Parlament i actual consellera de Salut, Patricia Gómez, ha presentat aquest dijous les principals mesures de la formació en matèria de salut, entre les quals ha destacat el compromís de fer 16 nous centres de salut i ampliar altres dues.

Gómez ha explicat que la inversió prevista per a aquestes actuacions és de 45 milions d'euros i, en segon terme, ha incidit que volen "tenir millors serveis", un fet que s'aconseguirà, entre altres maneres, millorant l'atenció a la salut bucodental, contractant més professionals "per poder citar en Atenció Primària en menys de 48 hores".

La candidata també ha volgut destacar "l'eficiència" de l'Atenció Primària. "L'Atenció Primària resol el 85 per cent dels problemes de salut de la població, per això és tan important apostar per ella i no fer el que va fer el Govern anterior, que va ser tancar els centres de salut", ha assegurat.

Respecte de la inversió hospitalària, Gómez ha anunciat una inversió de 250 milions d'euros per seguir reformant els hospitals de pacients aguts. Això inclou, entre unes altres, la reforma del recinte de l'Hospital Psiquiàtric de Palma, que s'obrirà a la ciutat perquè sigui "un gran parc que tots puguin gaudir al mateix temps que llevem l'estigma".

Pel que fa a l'atenció hospitalària, la socialista ha anunciat "nous serveis" com el trasplantament hepàtic a Son Espases o la nova hemodinàmica a Can Misses, que, tal com ha dit, "evitaran desplaçaments, perquè el nostre treball és apropar serveis i que siguin els professionals els que es desplacin".

CRONICITAT

Dels 250 milions d'euros d'inversió hospitalària, ha dit que 150 es destinaran a millorar l'atenció a la cronicitat amb l'objectiu que les persones es puguin recuperar "en un entorn més saludable per a ells, com són els centres sociosanitaris".

Sobre aquest tema, la candidata ha recordat que les obres que faran del nou Son Dureta el centre sociosanitari de referència de Balears ja han començat i que aquest projecte que se sumarà als de Can Misses, Vírgen del Toro i el futur hospital de Felanitx.

En últim terme, Gómez ha assumit el compromís de mantenir el decret de garantia de demora perquè els pacients "no hagin d'esperar més de 60 dies per a una consulta especialitzada ni més de 180 dies per a una intervenció quirúrgica".

Per la seva banda, el candidat a l'alcaldia de Palma, José Hila, ha destacat el treball conjunt de les administracions per "cercar solucions". Així, s'ha referit als projectes de l'Hospital Psiquiàtric, que planteja un nou centre de salut "però també l'obertura a la ciutat amb uns jardins i un parc infantil".

Segons ha remarcat, l'ampliació de la xarxa sanitària estendrà a Palma amb quatre nous centres de salut, un dels quals en Pere Garau, un barri amb 25.000 habitants.

Hila ha recordat també la importància de votar "el 26 de maig" i ha contraposat el que garanteixen els socialistes, "més drets i millors serveis" com a solució a la proposta de "retallades de la dreta" .