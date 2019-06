PSIB, MÉS i Podem estudiaran el cap de setmana un document programàtic i preveuen abordar l'organigrama des del dilluns

Publicado 7/6/2019 17:28:55 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

PSIB, MÉS i Podem estudiaran aquest cap de setmana un document programàtic de cara a un nou pacte per formar Govern i, si aquest text rep el vistiplau de tots els interlocutors, començaran a parlar de l'organigrama de l'Executiu a partir del dilluns.

Segons han informat a Europa Press fonts properes a les negociacions, els equips negociadors han sortit de l'última reunió amb un document fruit de la posada en comú dels programes electorals dels tres partits. Aquest text no inclou gens relacionat amb la composició de l'Executiu.

La reunió ha acabat cap a les 14.00 hores. Els representants polítics han acordat donar-se aquest cap de setmana per estudiar el document i tornaran a citar-se el dilluns per veure si hi ha un principi d'acord.

El document inclou mesures plantejades pels diferents partits en campanya, amb polítiques en matèria d'educació, habitatge, salut i altres àmbits, com a millores per a l'etapa educativa 0-3, la creació d'un observatori per controlar els preus de l'habitatge i impuls a la promoció d'habitatges protegits.

Si el document no aconseguís el vistiplau dels equips, se seguirà negociant per modificar-ho, però si obté llum verda per part de tots els partits, es passarà a parlar de l'organigrama del Govern.

LES NEGOCIACIONS, "ENCALLADES" DURANT UN TEMPS

Aquest divendres, un dels membres de l'executiva de MÉS, Miquel Gallardo, ha reconegut públicament que les negociacions "han estat encallades totalment durant molt de temps", si bé ha manifestat les seves esperances de "que puguin avançar".

L'exdiputat ha explicat que "dels cafès inicials s'ha passat a converses cada vegada més fluïdes" però ha remarcat que hi ha tres punts "bàsics" perquè MÉS pugui sentir-se "còmode dins del Govern". El dirigent ecosobiranista ha concretat això en reivindicacions davant l'Estat, política territorial i de carreteres i representativitat a les institucions, plantejaments que, al seu parer, "no són demanar la Lluna". Si no s'accepten aquests punts, el partit no descarta quedar-se al Parlament funcionant com a suport extern.

Enfront d'això, el diputat electe de Podem Juan Pedro Yllanes ha suggerit que sembla que MÉS "està pensant més en càrrecs o butaques" a les negociacions, ja que "parlen sistemàticament de la presidència del Parlament o del senador".

Yllanes ha dit que no hi ha "malestar" amb MÉS però des de Podem sí que veuen "sorprenent" que els ecosobiranistes posin sobre la taula temes sobre la limitació de creuers o la via connectora. El diputat ha assegurat que són qüestions ja recollides al programa de Podem. "Aquestes línies vermelles realment no existeixen", ha insistit.

RESULTATS DEL 26M

A les eleccions del passat 26 de maig, els socialistes van aconseguir guanyar per primera vegada a la comunitat, possibilitant que Francina Armengol continués governant a les Illes, ja que la majoria absoluta al Parlament s'obté amb 30 diputats. Els partits d'esquerres superarien aquesta xifra amb els escons de PSIB (19), MÉS per Mallorca (4), Unides Podem (6), MÉS per Menorca (2) i Gent per Formentera (1).

A la mateixa nit electoral, Armengol es va mostrar confiada a aconseguir un nou pacte progressista en el Govern, ja que "l'esquerra summa en aquesta Comunitat més de la majoria absoluta", va recordar.