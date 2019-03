Rebutjada la proposta del PP per desmantellar en dos mesos la depuradora de Santa Gertrudis, en desús des de fa anys

Publicado 13/3/2019 18:08:11 CET

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació territorial del Parlament ha rebutjat instar l'empresa pública Abaqua a desmantellar la depuradora de Santa Gertrudis (Eivissa) en un termini de dos mesos.

Durant la Comissió s'ha aprovat per unanimitat instar l'empresa pública "de manera immediata" a procedir al precinte de la depuradora per evitar accidents.

El Grup Parlamentari Popular ha plantejat en la Comissió la proposició no de llei per desmantellar aquesta depuradora en desús des de fa anys. Així, el diputat del PP, Miguel Jerez, ha recordat que la infraestructura està "inoperativa" i pot ser susceptible de provocar danys a causa del seu estat d'abandó.

Jerez ha explicat, a més, que la depuradora va deixar de funcionar el 2013 després de les queixes veïnals per les fortes olors que provocava. Fins ara, ha relatat, "no s'ha fet res", creant un "impacte important i no només de tipus visual".

"Crea un impacte molt desagradable ja que allà s'han prduït nombrosos actes de vandalisme, deixant la instal·lació en un estat ruïnós", ha dit Jerez, qui ha demanat que a la infraestructura es garanteixi la seguretat i no pugui entrar ningú. També ha recordat que el solar públic on es va construir la depuradora hauria de ser retornat a l'Ajuntament de Santa Eulària "lliure" de qualsevol instal·lació.

MÉS per Mallorca i el PSIB han presentat esmenes a la proposta per determinar sobre qui recau la responsabilitat de desmantellar la planta, una acció no contemplada en l'acord subscrit entre l'Ajuntament i Abaqua. Així mateix, han explicat que divendres passat van començar les tasques per impedir el pas de persones a la instal·lació abandonada.

"Santa Eulària no mai ha reclamat formalment a Abaqua ni la tornada dels terrenys ni del solar una vegada s'hagi desmantellat la infraestructura. Abaqua ha iniciat l'expedient per retornar el solar amb la instal·lació, tal com es desprèn del conveni", han reiterat, destacant a més que les depuradores són competència municipal.