Sant Jordi 2019: Activitats pel Dia del Llibre a Palma

Publicado 16/4/2019 19:07:22 CET

Participaran 69 llocs de llibres i associacions en el recorregut entre Cort i la Plaça d'Espanya

PALMA DE MALLORCA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El programa d'activitats de Sant Jordi 2019 es concentrarà aquest any en el 23 d'abril i inclourà poesia, tallers i activitats infantils gratuïtes al Centre Cultural La Misericòrdia i la Plaça Major de Palma.

El Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca, a través de la Biblioteca de Cultura Artesana i la Fundació Mallorca Literària, ha presentat aquest dimarts els actes, organitzats al costat del Gremi de Llibreters de Mallorca.

A la festa participaran 69 llocs de llibres i associacions repartides, principalment, en el recorregut que comprèn la plaça de Cort i la plaça d'Espanya de Palma.

Aquest any hi ha programades, signatures per part d'autors com Llonovoy, Rosa Calafat, Maria Antònia Oliver, Jaume Santandreu, Joan Miquel Oliver, Pere Perelló Nomdedéu, Llorenç Romera, Laura Gost, José Carlos Llop, Bàrbara Duran, Àngel Terròs, Tomàs Vibot, Joan Perelló, Andreu Martorell, Jordi Bayona, Gabriel Bassa i Bartomeu Mestre, entre uns altres.

La Biblioteca de Cultura Artesana (BCA) habilitarà, el dimarts 23 d'abril, un espai en el jardí del Centre Cultural la Misericòrdia per desenvolupar la seva programació, al costat de la 13a Fira del Llibre Antic i d'Ocasió. Els llibres de la biblioteca sortiran a l'exterior amb la 'Bibliomóvil', amb exposició i préstec de novetats.

Paral·lelament, s'instal·larà un 'photocall' amb un decorat amb motiu de la festivitat de Sant Jordi, perquè els lectors puguin fer una fotografia amb el seu llibre favorit.

A les 11.00 hores, el jardí del Centre Cultural la Misericòrdia acollirà el taller 'El drac no em fa por', a càrrec d'Escull Projectes Educatius, en el qual els nens elaboraran un drac amb material reciclat. A la tarda, a les 17.00 hores, Estíbaliz Mintegi dirigirà el taller de 'roses de paper' per al públic adult i infantil.

Per acabar la jornada un contaconte i un taller sobre 'Les 3 llegendes de Sant Jordi' s'endinsarà en la legenda de Sant Jordi. Està dirigit a nens de 3 a 12 anys.

Per la seva banda, la Fundació Mallorca Literària focalitza la seva programació entorn de la poesia, amb la 'Poeteca', un projecte de la Casa Blai Bonet per divulgar i dinamitzar la poesia en llengua catalana. La Fundació regalarà a tot el que participi en la creació d'un poema col·lectiu una borsa amb versos de Blai Bonet, Maria Antònia Salvà i Andreu Vidal. Aquesta activitat tindrà lloc a la carpa del Consell de Mallorca a la Plaça Major de les 10.00 a les 20.00 hores.

El director insular de Cultura, Rafael M. Creus, ha ressaltat que Bonet és un dels "poetes de referència" de Mallorca i ha recordat que precisament aquest any s'iniciaran les obres del centre de poesia que porta el seu nom a Santanyí. En el cas d'Andreu Vidal es commemora el vintè aniversari de la seva mort i en el cas de María Antonia Salvá és un acte d'homenatge del Consell de Mallorca en el 150 aniversari del seu naixement.

També en la carpa, es durà a terme el 'Poeteca Lab', amb l'ajuda de les poetes Joana Abrines i M. Victòria Parra; i Laia Malo i Jaume Reus (Jansky) oferiran un recital poètic combinat amb música electrònica que a les 13.00 hores i les 19.30 hores a l'escenari de la Plaça Major.

A les 17.30, la cantautora Marga Rotger recitarà poemes i acompanyarà a tots els que vulguin llegir un poema a la 'Jam poètica i micro obert'.

Finalment, la formació musical Nou Romancer serà un dels últims a concloure la celebració amb 'De cantar versos', a les 18.30 hores, amb un repertori centrat en la llegenda de Sant Jordi amb música, poesia i tradició.

"Des de sempre els llibreters esperem amb ganàncies aquest dia, perquè ens permet tenir un contacte directe amb el lector, de la mateixa manera que també els escriptors amb les seves signatures poden dedicar moments especials als seus lectors", ha manifestat la presidenta del Gremi de Llibreters de Mallorca, Maria Barceló.