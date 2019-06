Santiago es mostra "perplexa" després de la decisió de MÉS que tant ella com Vidal no puguin ser consellers

Publicado 27/6/2019 11:20:07 CET

La decisió presa pels coordinadors de la formació també afecta a Miquel Ensenyat que no podrà ser senador

La diputada de MÉS per Mallorca i consellera en funcions de Serveis Socials, Fina Santiago, s'ha mostrat aquest dijous "perplexa" davant la decisió presa per la seva formació que tant com ella com Vicenç Vidal no puguin ser consellers i que Miquel Ensenyat no pugui ser senador autonòmic.

Davant els mitjans de comunicació als passadissos del Parlament, Santiago ha dit que la decisió que qui hagi negociat el nou pacte progressista no pugui adoptar càrrecs al Govern ha estat presa pels dos coordinadors del partit --Bel Busquets i Guillem Balboa--.

Santiago ha assenyalat que encara que li sembla un criteri de "ètica política encertada" pero s'ha d'avisar abans les persones "que s'hagi enviat a negociar".