Satse assenyala que la "pràctica totalitat" del sistema de salut ha reaccionat "tard i malament" a la grip

11/2/2019

EUROPA PRESS

El Sindicat d'Infermeria (Satse) ha assenyalat que la "pràctica totalitat" dels serveis autonòmics de salut han "tornat a reaccionar tard i malament" davant la temporada de grip, "un problema que saben que es tornarà a registrar en la majoria dels centres hospitalaris perquè així succeeix any rere any".

A través d'un comunicat, l'organització sindical critica que la grip "ha tornat a constatar les deficiències del sistema sanitari".

"La mala planificació en recursos humans i materials són pacients en lliteres i cadires de rodes pels passadissos, esperes de resultats superiors a les 48 hores, espais sense cortines ni paravents que ofereixin certa intimitat i professionals sanitaris absolutament desbordats, especialment els infermers", asseguren.

En aquest sentit, reiteren que els serveis de salut "saben perfectament" que l'arribada de la grip comportarà un "important augment" de persones que acudiran als serveis d'Urgències per a ser atesos i, "excepte comptades excepcions", fins que "se saturen i col·lapsen no es plantegen prendre decisions sobre aquest tema", lamenten.

"Les gerències dels diferents centres hospitalaris només prenen cartes en l'assumpte quan s'han viscut diferents episodis o situacions de col·lapse i desbordament i ho solen fer posant pegats temporals, com el reforçament puntual de les plantilles o l'obertura de nous llits, i no en tots els casos", assevera el sindicat.

Una "lamentable" realitat que, segons Satse, "es repeteix any rere any pel clar interès de les diferents administracions sanitàries públiques per estalviar diners en lloc d'augmentar els recursos humans i materials que resultin necessaris durant les setmanes en les quals tots els anys la incidència de la grip és major entre els ciutadans".

D'acord amb Satse, alguns dels centres que s'han vist saturats i desbordats en dies passats són els hospitals La Paz i 12 d'Octubre, a Madrid; l'Hospital Son Espases, a Balears; els hospitals de Torrelavega i Reinosa, a Cantàbria; l'Hospital Universitari de Canàries i La nostra Senyora de la Candelaria, a Canàries; l'Hospital del Bierzo, a Castella i Lleó; els Hospitals de Valme, Reina Sofia i Porta del Mar, a Andalusia; l'Hospital Verge de la Salut, a Castella-la Manxa, o els hospitals Vall d'Hebron i Josep Trueta, a Catalunya.