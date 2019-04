Sindicat Mèdic de Balears reivindica que falten prop de 250 metges d'Atenció Primària a les Illes

Publicado 10/4/2019 17:47:38 CET

Diuen que "no seria una mala idea" dedicar una part de l'Impost de Turisme Sostenible a finançar un reforç de metges a l'estiu

PALMA DE MALLORCA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicat Mèdic de Balears (Simebal) ha reivindicat aquest dimecres que Balears, avui dia, necessita prop de 250 metges més d'Atenció Primària (AP) i, en aquest sentit, ha argumentat que és la Comunitat amb menys de metges per habitant de l'Estat, amb 72 professionals per cada 100.000 ciutadans enfront de la mitjana de 97 per cada 100.000.

Així ho han expressat en una proposta de decàleg en AP on també han explicat que, a part d'aquesta ràtio, caldria contemplar els "milions de desplaçats" nacionals o internacionals amb dret a assistència pública gratuïta en cas d'urgència, malaltia de salut pública, menors o embarassades.

En aquest sentit, han concretat que "la pressió assistencial a l'estiu es cuadriplica en algunes zones turístiques" i, per tant, els professionals d'urgències de primària, el 061, el SUAP i Urgències d'hospital "han de fer front amb serveis mínims".

En aquest sentit, han considerat que "no seria una mala idea dedicar una part de la taxa que paguen els turistes a finançar un reforç de metges", en relació a l'Impost de Turisme Sostenible.

D'altra banda, han evidenciat que el pressupost destinat en AP és "prioritari" i "deuria augmentar-se un 25-30 per cent més de forma progressiva en dos anys" i que s'equipari de forma retributiva a l'Atenció Hospitalària, ja que "existeix una gran asimetria".

També han proposat que es compensi "adequadament" els que no gaudeixen dels permisos de paternitat, reducció de jornada o altres permisos i cobreixen el dels companys.

El sindicat ha exigit també que, "donada la tendència a un augment de l'atenció en domicilis" l'Ibsalut aporti vehicles amb conductor per a la realització de les consultes perquè comporta aparcar i, a més, la problemàtica d'alguns metges tenen el permís de conduir, ja que no es necessita per accedir al lloc.

Seguint amb les consultes, també han demanat que es concedeixin 12 minuts per pacient, "és possible que es quedi curt amb l'increment exponencial de la càrrega burocràtica de les consultes que segueixen en augment".

D'altra banda, han demanat que es reformuli el sistema de valoració de la targeta sanitària para es "valorin millor les patologies cròniques, els ancians més fràgils o més majors, els que requereixin més suport domiciliari, o algunes patologies més complexes".

Amb tot, han considerat "precís" ampliar les plantilles a "necessitats reals" i, en aquest sentit, "treure a oposició totes les places", tant d'interins com d'eventuals, i publicar-les cada dos anys "sens falta".