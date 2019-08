Solament el 30% de les platges de Balears té servei de salvament, segons eltiempo.es

Publicado 12/8/2019 17:37:01 CET

Balears, Cantàbria i Galícia són les comunitats autònomes amb més platges desproveïdes de servei de Salvament, ja que tan sols compten amb ell un 31,6 per cent, un 28,52 per cent i un 18,71 per cent del total de les platges, respectivament.

Així es desprèn de les dades de la secció de platges de eltiempo.es que també revelen que, de l'arxipèlag, Menorca és la que millors dades presenta, amb un 39,65 per cent; seguida de Mallorca, amb un 33,88 per cent; Formentera, amb un 33,33 per cent; i Eivissa, un 20,93 per cent.

Cantàbria és la comunitat que millors dades registra, amb un 77,77 per cent de platges amb salvament i, a bastant distància percentual, en segona i tercera posició es trobarien Comunitat Valenciana i Andalusia, amb el 58,82 per cent i el 57,07 per cent.

En l'àmbit estatal, quatre de cada deu platges no compten amb un equip de salvament i, des de eltiempo.es recorden que ja han mort 256 persones en el que va de 2019 per ofegaments segons dades de la Real Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme (RFSS) i que més de la meitat d'aquests successos han ocorregut a platges no vigilades per socorristes.