Subvencionen amb 2 milions d'euros inversions relatives a la prevenció, reducció i gestió de residus a Balears

La Direcció general de Residus ha subvencionat amb 2 milions d'euros inversions relatives a la prevenció, reducció i gestió de residus a Balears per 2019/2020, segons ha informat en un comunicat la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

El director general d'Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus, Sebastià Sansó, i l'alcalde de Mancor de la Vall, Guillem Vilallonga Ramonell, han explicat aquest dilluns les millores que ha sofert el Punt Verd on els residents poden deixar els residus.

En concret, Mancor de la Vall va sol·licitar 11.609,09 euros de subvenció per dur a terme millores al centre de reciclatge que s'han vist executades a través d'elements d'informació, com a cartells, panells i senyalització i millores en el control d'accés a la zona d'emmagatzematge, dels quals s'ha subvencionat un total de 8.679,58 euros.

Durant la visita, Sansó ha explicat que "la convocatòria de subvencions té per objecte millorar els centres de reciclatge de Balears i adequar-les a la normativa vigent, construir-ne de noves i adquirir centres de reciclatge mòbils". Així mateix, ha assenyalat que pretén finançar campanyes de sensibilització de residus i redacció de plans i programes de prevenció i gestió de residus.

Per tant, les entitats locals i empreses públiques que es dediquen a la gestió de residus en l'àmbit territorial de Balears són "el públic objectiu de les ajudes". En aquest sentit, la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca subvenciona fins a un màxim del 80 per cent del cost de les actuacions i el termini per a l'execució de les actuacions.

De cara al 2019 i 2020 han previst que es destini un milió d'euros per any. El 2018 un total de 49 entitats locals i/o empreses públiques de Balears es van beneficiar de la convocatòria de subvencions per al finançament d'inversions relatives a la prevenció, reducció i gestió de residus amb un total de 892.480,58 euros.