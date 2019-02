Sugranyes creu que Camps hauria d'haver manifestat les seves discrepàncies amb el PP "a l'inici de la legislatura i no a

Publicado 26/2/2019 13:47:14 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Febr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Menorca, Misericòrdia Sugranyes, ha argumentat aquest dimarts que si el diputat Antoni Camps no estava "d'acord amb certs principis i valors del PP" hauria d'haver manifestat aquestes discrepàncies "a l'inici de la legislatura i no ara".

En declaracions als mitjans des del Parlament, Sugranyes ha reconegut que la incorporació de Camps a Vox no els ha enxampat per sorpresa perquè la "tònica" del diputat era que "mai callava res" i "fa un parell de mesos" que ho "insinuava".

La presidenta del PP menorquí ha apuntat que durant el temps que Camps ha estat en el partit "ha estat un col·laborador molt bo" però "evidentment" no li pot desitjar "molta força i sort en aquest viatge". També ha indicat que "cada persona és lliure de triar el que vulgui".

EL SUBSTITUIRÀ ASUNCIÓN PONS

Sugranyes ha recordat que el partit ha demanat a Camps la baixa immediata del PP i que lliuri la credencial de diputat. Antoni Camps serà rellevat el Parlament per la secretària general del PP de Menorca, Asunción Pons, que ocupa el sisè lloc en la candidatura del PP per la circumscripció de Menorca i que ja va exercir com a diputada autonòmica durant l'anterior legislatura.

Camps no ha assistit aquest dimarts al ple, on tenia plantejada una pregunta oral al Govern que no s'ha formulat. Al llarg de la sessió, les forces de l'esquerra han aprofitat diferents intervencions per fer esments a la notícia: la portaveu adjunta de Podem, Laura Camargo, l'ha anomenat "Antoni Trump"; la consellera de Salut, Patricia Gómez, ha dit que el PP sofreix la "processionària de Vox"; i la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, ha assegurat que el PP necessita un "electroshock" per detenir "la fugida de vots i de diputats".