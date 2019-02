TCP de Air Europa exigen no pernoctar en Venezuela

Publicado 11/2/2019 17:00:09 CET

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Els tripulants de cabina de passatgers (TCP) de Air Europa sol·liciten a la companyia que estudiï fórmules alternatives per a evitar les pernoctacions a Veneçuela a causa de la "situació d'inseguretat del país".

Els treballadors volen evitar el risc de sofrir altercats personals en els trasllats des de l'aeroport als establiments hotelers i viceversa, segons ha assenyalat CCOO en un comunicat.

Al maig de 2016 la Secció Sindical de Vol de CCOO-Air Europa va iniciar un procediment mitjançant denúncia davant la Inspecció de Treball de Madrid en la qual s'exposava el "risc" al qual estaven sotmesos els seus treballadors per la incertesa política, econòmica i social al país llatí en aquell moment per desproveïment, havent sol·licitat en nombroses ocasions les garanties de salvaguarda i integritat dels tripulants fins i tot l'estudi de la possibilitat de pernoctar fora del país.

El sindicat CCOO considera que avui dia l'empresa no ha proporcionat a la representació legal dels treballadors cap protocol d'actuació específic relacionat amb la seguretat dels treballadors ni les línies de recomanacions d'aplicació en cas de situacions violentes.

L'aerolínia Ibèria va anunciar fa uns dies que les seves tripulacions no pernoctarien a Caracas, fins que la situació del país fos prou estable com per a poder garantir la seguretat de les seves tripulacions.