Testimonis de l'assassinat masclista de Sagrament Roca ratifiquen davant el jutge que la seva exparella la va apunyalar

Publicado 20/3/2019 18:22:31 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 Març (EUROPA PRESS) -

Testimonis de l'assassinat masclista de Sagrament Roca han ratificat aquest dimecres davant el jutjat d'instrucció que van veure com la seva exparella, Rafael Pantoja, un vigilant de seguretat, la va apunyalar mentre ella estava treballant en una botiga de mobles de Palma.

En la jornada d'aquest dimecres han declarat tots els testimonis de la causa, entre ells els seus familiars, companyes de treball i el policia que va detenir Pantoja, entre altres persones.

D'aquesta manera, ja han acabat de declarar davant el jutjat tots els testimonis que havien de fer-ho pel que, tret que hi hagi algun tipus de novetat, aquesta part de la investigació --la testifical-- ha acabat a pesar que la instrucció no hagi conclòs encara.

Les declaracions han començat damunt les 09.30 hores i s'han perllongat fins a les 12.30 hores.

DETENCIÓ

El crim va ocórrer el 16 de novembre de 2018 a la tarda. L'acusat, que es troba a la presó preventiva, va apunyalar amb un ganivet diverses vegades a la seva exparella que es trobava treballant en la línia de caixes de l'establiment amb una arma blanca, tipus matxet, i després va sortir fugint. Va ser detingut en un carrer proper.

Després de ser detingut, la nit del crim, Rafael Pantoja va intentar autolesionar-se a la cel·la de les dependències policials i va haver de ser traslladat a l'Hospital Universitari de Son Espases. Al centre, va rebutjar declarar davant la Policia.

Cal recordar que la víctima havia presentat una denúncia per danys quatre dies abans del crim, en trobar les rodes del seu cotxe punxades. La dona atribuïa aquests fets a la seva exparella i va afirmar sentir-se assetjada. Per aquest motiu, s'han obert dos procediments diferents, un per investigar l'assassinat i un altre per esclarir la denúncia per assetjament.

A més, la Policia Nacional va obrir una informació reservada després de detectar errors en la tramitació d'aquesta denúncia, i dos responsables de la Unitat de Família i Menor (UFAM) van ser apartats de la unitat.

ASSASSINAT AMB TRAÏDORIA I AMENACES

El Govern, a través de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma, es va personar com a acusació en la causa per assassinat, com fa habitualment en tots els casos de crims masclistes. Tant l'Advocacia de la Comunitat com la Fiscalia acusen Pantoja d'assassinat amb traïdoria i amenaces.

La representació de la Comunitat Autònoma aprecia també acarnissament, i agreujants de parentiu i de gènere. La petició de pena encara no s'ha concretat però podria ser la màxima per aquest tipus de delictes, és a dir, 25 anys de presó.